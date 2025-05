Soundbary Samsung 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje aż 9 nowych modeli na 2025 rok. Wśród nich znalazły się najbardziej zaawansowane modele z Q-Serii, uniwersalne modele z serii B oraz pozostały designerskie soundbary z serii Ultra Slim. Każdy z nich oferuje mocne brzmienie, nowoczesny design i perfekcyjną współpracę z telewizorami Samsung – dla pełni kinowych wrażeń w Twoim salonie. Tegoroczna Q-Seria obejmuje aż 6 modeli: Q990F, Q930F, Q800F, QS750F, QS700F i Q600F. Flagowy soundbar Samsung HW-Q990F to urządzenie stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie kinowe brzmienie we własnym salonie. Model posiada 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 4 skierowane ku górze oraz 8-calowy subwoofer z kontrolą basów opartą na technologii sztucznej inteligencji.







Dzięki temu dźwięk otacza widza ze wszystkich stron, a każda scena zyskuje głębię, intensywność i kinowy realizm. Dynamiczna Kontrola Basów poprawia czystość niskich tonów, redukując zniekształcenia i zapewniając głęboki, ale zrównoważony bas – nawet przy wysokiej głośności. Soundbar HW-Q990F sam analizuje otoczenie i automatycznie dostosowuje brzmienie – jego zasięg i ton są dopasowane do akustyki pomieszczenia dzięki funkcji Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni Pro.



Tegoroczną nowością są modele QS750F i QS700F, które charakteryzują się Rotacyjnym Designem. Oznacza to, że zintegrowany czujnik żyroskopowy wykrywa pozycję soundbara i automatycznie optymalizuje dźwięk. Niezależnie od tego, czy jest zamontowany na ścianie, czy umieszczony na szafce pod telewizorem, funkcja zapewnia optymalne ustawienia. Wszystkie soundbary Samsung z Q-Serii 2025 obsługują technologię Bezprzewodowe Dolby Atmos – bez kabli, z kinowym dźwiękiem przestrzennym dostarczanym prosto do Twojego salonu. Dzięki tej funkcjonalności możesz zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli wokół sprzętów. Zamiast tego usiądź wygodnie w fotelu i rozkoszuj się wciągającym dźwiękiem, płynącym ze wszystkich stron.



Soundbary Samsung Q-Serii 2025 wyróżnia technologia Q-Symphony – innowacyjne rozwiązanie, które synchronizuje głośniki telewizora Samsung z soundbarem, tworząc pełniejsze i bardziej przestrzenne brzmienie. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji technologia Q-Symphony oferuje jeszcze bardziej immersyjny dźwięk – czystszy, lepiej zbalansowany i precyzyjnie oddzielony między kanałami. Co więcej, do obsługi obu urządzeń wystarczy użyć tylko jednego pilota – tego samego, którym włączasz telewizor Samsung.



Soundbary Samsung B-Serii – zaskakująco czysty dźwięk

Tegoroczna seria B obejmuje aż 3 modele: B750F, B650F i B450F. Po raz pierwszy wykorzystują one Q-Symphony, funkcję która umożliwia jednoczesną współpracę głośników telewizora i soundbara. Najwyższy z nich, czyli model B750F został wyposażony w system 5.1 kanałów z bezprzewodowym subwooferem i wbudowanymi głośnikami bocznymi, tym samym pozwalając doświadczać jeszcze większej głębi dźwięku. Z kolei funkcja Inteligentnego Dźwięku zapewnia automatyczną analizę ścieżek audio, dzięki czemu można cieszyć się brzmieniem idealnie dostosowanym do oglądanych treści – niezależnie od tego, czy oglądamy akurat seriale, wiadomości czy sport. Dodatkowo funkcja Wzmocnienia Dialogów sprawia, że dźwięk jest maksymalnie zoptymalizowany pod kątem słuchania, dzięki czemu wszystkie dialogi są niezwykle wyraźne. Gracze z kolei powinni docenić Tryb Gry, który daje przewagę podczas rozgrywki, usuwając rozpraszające dźwięki.



Soundbary Samsung Ultra Slim – smukły design i mocne brzmienie do każdego wnętrza

Serię Samsung Ultra Slim, czyli modele HW-S800D, HW-S801D, HW-S700D i HW-S701D, wyróżnia unikalny, smukły design o głębokości zaledwie 4 cm. Soundbar zaprojektowany jest tak, aby idealnie wkomponował się w przestrzeń pod telewizorem zamontowanym na ścianie, a jego minimalistyczny design sprawia, że doskonale wpisze się w każde wnętrze. Modele HW-S800D i HW-S801D oferują wielokanałowy dźwięk przestrzenny 3.1.2, który otacza Cię brzmieniem z każdej strony – od dołu, z boków i z góry, zapewniając kinowe wrażenia w domowym wnętrzu. Podobnie jak modele z Q-Serii, soundbary Samsung Ultra Slim wspierają technologię Q-Symphony, która synchronizuje dźwięk telewizora i soundbara dla jeszcze lepszego efektu przestrzennego.



Samsung Music Frame – stylowy głośnik z funkcją personalizacji i przestrzennym dźwiękiem

Ofertę soundbarów Samsung dopełnia głośnik Music Frame – wyjątkowe połączenie funkcjonalności audio z nowoczesną estetyką. Z wyglądu przypomina elegancką ramkę na zdjęcia, a jego front można dowolnie personalizować, wstawiając własne fotografie. Samsung Music Frame to nie tylko design, ale też świetne brzmienie. Dzięki technologii Równomiernego Rozchodzenia Dźwięku oraz trójdrożnemu układowi głośników – niskotonowych, średniotonowych i wysokotonowych – Music Frame zapewnia przestrzenne brzmienie, które wypełnia całe pomieszczenie, niezależnie od jego kształtu czy ustawienia. Intuicyjna obsługa, łączność Wi-Fi i Bluetooth sprawiają, że odtwarzanie muzyki z telefonu czy innego źródła jest szybkie i bezproblemowe – a wszystko to w stylowej, zaskakującej formie.



Nowe soundbary Samsung na 2025 rok to połączenie zaawansowanej technologii dźwięku przestrzennego, minimalistycznego designu i sztucznej inteligencji, które razem zmieniają sposób, w jaki doświadczasz rozrywki w domu – niezależnie od tego, czy wybierzesz kinowy model Q-Serii, ultracienki Ultra Slim, wszechstronny z serii B czy designerski Music Frame.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG