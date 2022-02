JONSBO HP400S Ultra-Low-Profile

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dla poszukujących schładzaczy do małych obudów w komputerach PC, marka JONSBO przedstawiła nowy cooler w konstrukcji Ultra-Low-Profile, o maksymalnej wysokości 36 mm (103 mm x 92 mm x 36 mm). Mimo, że całość nie wygląda okazale, to urządzenie to potrafi rozproszyć 140 W energii cieplnej, a więc sprosta większości najnowszych, wydajnych procesorów. Aluminiowy radiator zbudowany z 40 finów, oparto na czterech ciepłowodach HeatPipe (6 mm), w wykorzystaniem technologii bezpośredniego styku (Direct Contact) z promiennikiem CPU. Na radiatorze spoczął 90 mm wentylator (15 mm wysokości), pracujący z prędkością 3000 RPM (48.3 CFM/3.24 mm H₂O), przy poziomie szumów 33 dBA. Całość waży 380 gramów i jest kompatybilna z podstawkami AM4, LGA1700, LGA1200 i LGA115x. Ceny jeszcze nie ujawniono.



























Źródło: TechPowerUP