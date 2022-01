Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra zapowiedziała dziś premierę nowych sportowych słuchawk Jabra Elite 4 Active, które wzbogacą rodzinę słuchawek TrueWirless serii Elite. Model ten z pewnością ułatwi realizację noworocznych sportowych postanowień, ponieważ został skonstruowany z myślą o miłośnikach aktywnego stylu życia, zwłaszcza tak popularnych treningów jak joga, boks czy bieganie. Najnowszy produkt z oferty słuchawek bezprzewodowych TrueWireless jest przystosowany do intensywnego używania w trudnych warunkach oferując stopień ochrony IP57, oznaczający odporność na wodę i pot. Konstrukcja zaprojektowana z myślą o uprawianiu sportu gwarantuje bezpieczne dopasowanie, dzięki któremu Jabra Elite 4 Active nie wypadają podczas intensywnego treningu.







Te słuchawki douszne w cenie 499 PLN to przystępna opcja dla osób poszukujących rozwiązania prawdziwie bezprzewodowego, które nie tylko sprzyja ich aktywnemu trybowi życia, ale też oferuje świetną jakość połączeń. Słuchawki Elite 4 Active wyróżniają się długim, 7-godzinnym czasem działania na baterii (do 28 godzin z etui ładującym), a ponadto oferują też możliwość szybkiego ładowania.



Unikalną cechą słuchawek w tej kategorii cenowej, wyróżniającą Elite 4 Active, jest wbudowana Alexa oraz funkcje Spotify Tap do wygodnego odtwarzania muzyki i Google Fast Pair. Ta ostatnia ułatwia natychmiastowe parowanie słuchawek z urządzeniem z Androidem bezpośrednio po ich włączeniu. Spotify Tap umożliwia natomiast szybszy dostęp do muzyki. Dzięki temu wykorzystywanie pełnego potencjału słuchawek dousznych Jabra jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Aby sprzyjać koncentracji użytkownika, słuchawki Elite 4 Active blokują hałas na siłowni przy użyciu aktywnej redukcji szumów (ANC). Jeszcze lepsze wrażenia ze słuchania muzyki podczas treningu oferuje regulowany korektor dźwięku. Słuchawki te mają także funkcję HearThrough (podsłuchiwania) zwiększającą świadomość otoczenia. Doskonale sprawdza się ona podczas biegania w mieście.



Użytkownicy słuchawek Jabra Elite 4 Active mogą prowadzić wyjątkowo wyraźne rozmowy dzięki technologii 4 mikrofonów i dodatkowej specjalnej siateczkowej osłonie chroniącej przed wiatrem. Ergonomiczna konstrukcja bez skrzydełek ułatwia wygodne dopasowanie do ucha także poza treningami. Jabra oferuje te słuchawki w wariantach kolorystycznych dotychczasowej serii Elite Active: granatowym (Navy), czarnym (Black) i jasnomiętowym (Light mint), dlatego każdy może dobrać odpowiedni kolor do swojego stylu.



Słuchawki Elite 4 Active będą dostępne w sprzedaży w Polsce w drugiej połowie stycznia 2022 roku w wybranych sieciach handlowych w sugerowanej cenie producenta 499 PLN.





Najważniejsze cechy i funkcje słuchawek Elite 4 Active:

• Bezpieczne dopasowanie podczas treningów i ergonomiczna konstrukcja bez skrzydełek

• Stopień ochrony IP57 - odporność na działanie wody oraz potu

• Aktywna redukcja szumów (ANC)

• 6-milimetrowe głośniki i regulowany korektor

• Funkcja HearThrough (podsłuchiwania) zwiększająca świadomość otoczenia

• Technologia wykorzystująca 4 mikrofony do prowadzenia rozmów

• 7 godzin ciągłego odtwarzania (do 28 godzin z etui ładującym)

• Tryb mono pozwalający na korzystanie niezależnie z dowolnej słuchawki

• Wbudowana Alexa lub Spotify Tap do odtwarzania muzyki i Google Fast Pair





























Źródło: Info Prasowe / Jabra