Jabra Elite 45h trafia do polskich sklepów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W tym miesiącu pojawi się w sprzedaży w Polsce długo oczekiwany nauszny zestaw słuchawkowy Jabra Elite 45h. Jabra Elite 45h wyposażono w baterię o dłuższej żywotności oraz bardziej wydajną funkcję ultraszybkiego ładowania. Finalnie żywotność baterii w zestawie Elite 45h wynosi aż do 50 godzin na jednym ładowaniu (początkowo zakładano, że czas ten wyniesie do 40 godzin na jednym ładowaniu), a funkcja ultraszybkiego 15-minutowego ładowania pozwala na 10 godzin pracy urządzenia (czas ten został wydłużony aż o 2 godziny). Jabra Elite 45h zostały zaprojektowane jako najlepszy zestaw słuchawkowy w kategorii cenowej poniżej 100 Euro.







Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia zdobywanego na przestrzeni dziesięcioleci oraz technologii audio siostrzanej firmy GN Hearing (producenta światowej klasy aparatów słuchowych), Jabra stworzyła funkcję MySound, która przenosi użytkownika na zupełnie inny poziom doznań muzycznych. Dostęp do MySound możliwy jest za pomocą dedykowanej aplikacji Sound+, w której użytkownik ma możliwość wykonania testu słuchu. Na podstawie otrzymanych danych MySound kalibruje słuchawki, aby zaoferować naprawdę spersonalizowane ustawienia dźwięku, dostosowane do każdego indywidualnego profilu słuchowego użytkownika.



Jabra Elite 45h dostępne będą juz wkrótce w wybranych sklepach detalicznych, rekomendowana cena rynkowa to 429.99 PLN. Słuchawki dostępne są w czterech kolorach - Titanium Black, Gold Beige, Navy i Copper Black (na wyłączność dla Amazon).

































Źródło: Info Prasowe / Jabra