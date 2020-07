LG UltraGear 27GN950 - monitor 4K IPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wprowadzając nowy monitor UltraGear (model 27GN950) firma LG Electronics na nowo definiuje określenie „fascynujące doznania podczas gier”. Niesamowity 27-calowy monitor UltraGear, zdobywca nagród 2020 CES Innovation Award oraz Red Dot Design Award, jest pierwszym na świecie monitorem gamingowym z matrycą IPS 4K o czasie reakcji GTG (szarość do szarości) 1 ms. Dzięki zastąpieniu paneli TN matrycami IPS nowej generacji, monitory LG UltraGear osiągają zadziwiającą szybkość reakcji bez pogarszania jakości obrazu. Marka LG UltraGear™ została uznana przez profesjonalnych graczy oraz recenzentów za lidera kategorii.







Oprócz szybkości reakcji i wierności odwzorowania barw, charakteryzujących poprzedni model, atutem nowego bezkompromisowego monitora UltraGear jest piękny i ostry obraz o rozdzielczości 4K. Dzięki połączeniu dużej powierzchni ekranu, szybkości reakcji, wysokiej rozdzielczości oraz 98-procentowego pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, monitor ten zapewnia graczom pełne poczucie zanurzenia w wirtualny świat. Ponadto, monitor jest wyposażony w technologię VESA DSC (Display Stream Compression) pozwalającą na praktycznie bezstratne przesyłanie obrazu 4K UHD o 10-bitowej głębi koloru i częstotliwości odświeżania 144Hz przy użyciu jednego kabla DisplayPort.



Monitor LG, opracowany specjalnie dla graczy, jest też przystosowany do kalibracji sprzętowej, co pozwala na uzyskanie najwyższej precyzji odwzorowania kolorów wyświetlanych przez panel Nano IPS. Ponadto, monitor uzyskał certyfikat VESA DisplayHDR 600 – znak jakości potwierdzający wyjątkową wierność odwzorowania barw, wysoki dynamiczny kontrast, dużą luminancję oraz szeroką paletę kolorów.



Ze względu na kompatybilność z technologią NVIDIA G-SYNC oraz obsługę obrazu HDR, monitor LG UltraGear gwarantuje podwyższoną jakość obrazu z nieskazitelnie płynnym odwzorowaniem ruchu, będącą źródłem niesamowicie fascynujących wrażeń podczas gier. Co więcej, obie te niezbędne dla graczy technologie bezproblemowo współpracują z VESA DSC zapewniając niezrównaną prędkość reakcji oraz ostrość obrazu.



Monitor LG UltraGear 27GN950 dostępny będzie w sprzedaży w sklepach: Morele.net, x-kom, LG Brand Store Warszawa Klif w cenie 3999 PLN.























Źródło: Info Prasowe / LG