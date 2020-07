Inno3D iChill RGB Aura

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pamięci RAM iChill RGB Aura to propozycja dla świadomych użytkowników, którzy cenią sobie osiągi na równi z walorami wizualnymi. Producent wyposażył kości w efektowne podświetlenie RGB. Jego ustawienia można kontrolować z poziomu oprogramowania płyty głównej. Dzięki kompatybilności z technologiami takimi jak np. Aura Sync, możliwe jest zsynchronizowanie efektów wizualnych z innymi komponentami zainstalowanymi w komputerze. Producent nie zapomniał o osiągach, które mają pomóc wycisnąć maksimum z najnowszych platform Intela i AMD. Użytkownicy mogą wybierać spośród zestawów dual-channel o pojemności 16 GB i efektywnej częstotliwości pracy od 2666 MHz do 4000 MHz włącznie.







Warianty DDR4-3600 (CL17) i DDR-4000 (CL19) zbudowano z wykorzystaniem modułów Samsung B-Die, które cieszą się dobrymi opiniami w środowisku overclockerów.



Pamięci RAM iChill RGB Aura posiadają aluminiowe radiatory, które okalają kości z obu stron. Mają one zapewnić modułom optymalne warunki termiczne pracy. Zamontowane rozpraszacze ciepła przekładają się na całkowitą wysokość RAM. Pamięci iChill RGB Aura mierzą w pionie 49 mm, co warto wziąć pod uwagę dobierając układ chłodzenia procesora. Niektóre konstrukcje z potężnymi radiatorami mogą bowiem kolidować z zainstalowanymi zbyt blisko modułami.



Pamięci RAM iChill RGB Aura są już dostępne w sprzedaży. Ceny zestawów dwukanałowych 2 x 8 GB zaczynają się od około 800 PLN w przypadku wariantu 2666 MHz. Najszybsze są z kolei wyceniane na około 1200 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia