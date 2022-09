Jabra Elite 5 - słuchaj muzyki bez ograniczeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra prezentuje najnowszą pozycję z oferty słuchawek truewireless – Jabra Elite 5. Te wszechstronne, douszne słuchawki są przeznaczone dla osób, które potrzebują odbierać połączenia w różnych miejscach i lubią korzystać z multimediów w czasie wolnym. Dzięki nim można po intensywnym dniu dać się wciągnąć rozrywce lub łatwo skontaktować się ze znajomymi i rodziną w podróży za jednym naciśnięciem przycisku. Zastosowana w Jabra Elite 5 nowa hybrydowa aktywna redukcja hałasów (ANC), oparta na chipsecie Bluetooth Qualcomm QCC3050, pomaga całkowicie skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Hybrydowe ANC wykorzystuje mikrofony sprzężenia zwrotnego po wewnętrznej stronie ucha oraz mikrofony sprzężenia zwrotnego na zewnątrz ucha.







Słuchawki Jabra Elite 5 umożliwiają też użytkownikom niezawodne i pewne odbieranie połączeń, dzięki technologii 6-mikrofonowej obejmującej stale aktywne mikrofony zewnętrzne, a także wewnętrzne, które wspomagają głos przy wietrznej pogodzie. Słuchawki emitują znakomity dźwięk z 6-milimetrowych głośników przy użyciu kodeków SBC, AAC i Qualcomm aptX Audio. Dzięki współpracy Jabra ze Spotify użytkownicy mogą też korzystać z funkcji Spotify Tap Playback.



Elite 5 to doskonały wybór dla osób poszukujących słuchawek o eleganckiej i wygodnej w przenoszeniu konstrukcji. Mają kompaktowe rozmiary i umożliwiają dyskretne, wygodne dopasowanie. Wyróżniają się nie tylko modnym wyglądem, ale też bezproblemową obsługą — łatwo się łączą z urządzeniami oraz aplikacjami, upraszczając pracę i rozrywkę w dowolnym miejscu. Wygodnej łączności sprzyjają technologie Bluetooth Multipoint, Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair oraz Asystent Google i wbudowana Alexa aktywowani za pomocą głosu.



Z tych słuchawek można korzystać komfortowo przez cały dzień. Oferują one 7-godzinny czas działania z włączoną funkcją ANC, a z etui ładującym energii wystarczy na 28 godzin. Na tym jednak nie koniec zalet Elite 5 — oferują one także regulowany korektor dźwięku oraz wytrzymałość klasy IP55, dlatego sprawdzają się doskonale zarówno w deszczu, jak i w słońcu.



Słuchawki Jabra Elite 5 są dostępne w sprzedaży w wybranych sieciach handlowych w rekomendowanej cenie producenta 699 PLN.





Jabra Elite 5 — najważniejsze funkcje i dane techniczne:

• Hybrydowa aktywna redukcja hałasów oparta na chipsecie Bluetooth Qualcomm QCC3050 blokuje więcej dźwięków w tle

• Technologia wykorzystująca 6 mikrofonów do prowadzenia rozmów z redukcją szumu wiatru

• Potężne, 6-milimetrowe głośniki odtwarzające intensywny dźwięk, którego realizm podnosi tętno i budzi dreszcz emocji

• Regulowany korektor dźwięku i Spotify Tap Playback

• Do 7 godzin ciągłego odtwarzania z włączoną aktywną redukcją hałasu i do 28 godzin działania przy użyciu etui ładującego

• Qualcomm aptX Audio

• Asystent Google Assistant i wbudowana Alexa oferujące pomoc przy użyciu poleceń głosowych

• Łatwe parowanie z urządzeniami przy użyciu Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair

• Bluetooth Multipoint do łączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie

• Odporność na kurz i wodę ze stopniem ochrony IP55































Źródło: Info Prasowe / Jabra