Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Jabra wprowadziła dziś do oferty zestaw słuchawkowy Jabra Evolve2 30 — najnowszy produkt z linii Evolve2. Evolve2 to nowa generacja linii Evolve, najlepiej sprzedających się i przodujących na rynku zestawów słuchawkowych UC od Jabra, które zwiększają produktywność pracy w biurze oraz w domu. Ten zestaw słuchawkowy został opracowany z myślą o współczesnym pracowniku umysłowym. Nowa normalność przyniosła potrzebę hybrydowego podejścia do pracy, w którym kluczowym priorytetem jest elastyczność między pracą zdalną i pracą w biurze. Wykorzystanie rozwiązań do wirtualnej współpracy wzrosło z 14% w 2019 roku do 77% w roku 20203. Tymczasem dużym wyzwaniem dla firm pozostaje produktywność, której średni poziom spada wraz z geometrycznym wzrostem złożoności pracy.







Jabra Evolve2 30 to doskonała propozycja dla współczesnych elastycznych pracowników, którzy większość dnia spędzają przy biurku w hałaśliwym otoczeniu biurowym lub domowym. Współpraca i koncentracja to dwa filary skutecznej pracy biurowej, niezależnie od tego, gdzie się ją wykonuje.



Technologia wykorzystująca dwa mikrofony rejestruje czysty głos, dzięki czemu można uczestniczyć w rozmowach oraz spotkaniach online niezależnie od miejsca i zgodnie z wymaganiami kategorii Open Office. Także słuchany dźwięk — zarówno rozmów, jak i multimediów — jest wysokiej jakości, a to za sprawą przetworników o średnicy 28 mm i zaawansowanego chipsetu. Zestaw słuchawkowy Evolve2 30 jest też dostępny w wariancie z certyfikatem Microsoft Teams. Ma on specjalny przycisk do Microsoft Teams umożliwiający dołączanie do spotkań wirtualnych i ich opuszczanie jednym dotknięciem, a wysięgnikiem można błyskawicznie wyłączyć i włączyć mikrofon.



Jabra Evolve2 30 spełnia wymagania Microsoft Open Office na podstawie rygorystycznego testu skuteczności mikrofonu w zestawie słuchawkowym pod względem tłumienia hałasu z otoczenia i rozmów w biurze — zapewnia to skuteczność urządzenia w każdym otoczeniu. Zestaw słuchawkowy można łatwo połączyć w trybie plug and play ze wszystkimi urządzeniami przy użyciu wtyku USB Type-A lub Type-C, co maksymalizuje możliwości współpracy.



Zestaw Jabra Evolve2 30 jest przystosowany ergonomicznie do długiego noszenia i równomiernie rozkłada nacisk na głowę. Poduszki zostały wykonane z wysokiej jakości pianki zapamiętującej kształt, która dostosowuje się do naturalnych konturów uszu i zmniejsza poczucie obciążenia głowy, dlatego urządzenie można nosić komfortowo przez cały dzień.



Zestaw słuchawkowy Jabra Evolve2 30 trafi do sprzedaży w marcu 2021 r. u wybranych partnerów sprzedażowych. Evolve2 30 będzie dostępny w kolorze czarnym.

Evolve2 30 STEREO — rekomendowana cena rynkowa - 352 PLN (netto)

Evolve2 30 MONO — rekomendowana cena rynkowa - 397 PLN (netto)































Źródło: Info Prasowe / Jabra