Jabra Perform 10 dla wygody pracy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Jabra poszerza swoją ofertę profesjonalnych rozwiązań audio o produkty przeznaczone dla rosnącej grupy pracowników obsługi klienta, wprowadzając na rynek zestaw Jabra Perform 10. Ten nowy przewodowy zestaw słuchawkowy, należący do rodziny produktów Jabra Perform, został zaprojektowany specjalnie z myślą o pracownikach mających bezpośredni kontakt z klientami w sklepach detalicznych i magazynach, którzy potrzebują komunikacji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wysoką wydajność i szybkość reakcji podczas pracy zmianowej.







Jabra Perform 10 to wysokiej jakości urządzenie audio zaprojektowane do współpracy z wiodącymi platformami Push-to-Talk (PTT) takich dostawców jak Zello i Zebra. Urządzenie umożliwia pracownikom szybką i klarowną komunikację za pomocą jednego przycisku, eliminując konieczność korzystania z urządzeń trzymanych w dłoni, dzięki czemu mogą oni skupić się na obsłudze klienta, a nie na kwestiach technicznych. Dzięki komfortowi użytkowania przez wiele godzin, prostej konfiguracji typu plug-and-play oraz sprawdzonej jakości dźwięku Jabra, Perform 10 pomaga pracownikom pozostać w kontakcie i skupić się na zadaniach, niezależnie od tego, czy pracują w magazynie, czy bezpośrednio w sklepie.



Lekka słuchawka mono łączy się z regulowalnym mikrofonem przypinanym do klapy, wyposażonym w przycisk PTT, regulację głośności oraz obrotowy klips 360°, który umożliwia bezpieczne przymocowanie do każdego ubioru. Dzięki złączu USB-C typu plug-and-play Perform 10 można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami pracy.



Zaprojektowany z myślą o integracji z technologią Push-to-Talk

Perform 10 stanowi niezbędny element towarzyszący nowoczesnym platformom Push-to-Talk, ułatwiając pracownikom szybkie przekazywanie informacji, współpracę z kolegami z zespołu i sprawne reagowanie w dynamicznym środowisku handlu detalicznego, pozwalając im zachować koncentrację, swobodę obsługi bez użycia rąk i sprawną realizację zadań. Całodniowy komfort dostosowany do potrzeb pracowników

Regulowana słuchawka, miękki i elastyczny zaczep na ucho oraz konstrukcja zmniejszająca nacisk zapewniają stabilne dopasowanie przez cały dzień. Urządzenie jest wygodne również dla pracowników noszących okulary.



Technologia dźwięku Jabra

Zaprojektowany z myślą o czystości dźwięku w hałaśliwym otoczeniu, wysokowydajny mikrofon połączony ze słuchawką kablem sprawia, że współpracownicy są słyszani za każdym razem, bez konieczności podnoszenia głosu lub powtarzania wypowiedzi.



Stworzony z myślą o trwałości

Pomimo lekkiej i dyskretnej konstrukcji, Perform 10 został zaprojektowany z myślą o wieloletniej trwałości. Dzięki klasie ochrony IP67 (odporność na kurz i wodę) oraz rygorystycznym testom obejmującym tysiące upadków i cykli zginania, pomaga zredukować liczbę wymiany urządzeń na nowe i zmniejsza obciążenie zespołów IT związane z ich obsługą techniczną.



Jabra Perform 10 ułatwia transformację codziennych rutynowych czynności w handlu detalicznym, zapewniając zespołom swobodę poruszania się, reagowania i współpracy bez utraty rytmu pracy. Utrzymuje płynną komunikację, ogranicza przerwy i wspiera lepszą obsługę podczas bezpośrednich kontaktów z klientami. Dzięki uproszczeniu komunikacji zespołowej pracownicy pozostają skupieni, pracują wydajniej i czują się pewnie, wykonując swoje zadania.



Zestaw Jabra Perform 10 jest już dostępny w Amazon i na stronie Jabra.com w sugerowanej cenie detalicznej 79.99 USD / 79.99 EURO.































źródło: Info Prasowe - Jabra