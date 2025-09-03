2025-09-03 12:01
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Jabra Perform 10 dla wygody pracy

Obrazek Jabra Perform 10 dla wygody pracy

Firma Jabra poszerza swoją ofertę profesjonalnych rozwiązań audio o produkty przeznaczone dla rosnącej grupy pracowników obsługi klienta, wprowadzając na rynek zestaw Jabra Perform 10. Ten nowy przewodowy zestaw słuchawkowy, należący do rodziny produktów Jabra Perform, został zaprojektowany specjalnie z myślą o pracownikach mających bezpośredni kontakt z klientami w sklepach detalicznych i magazynach, którzy potrzebują komunikacji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wysoką wydajność i szybkość reakcji podczas pracy zmianowej.



Jabra Perform 10 to wysokiej jakości urządzenie audio zaprojektowane do współpracy z wiodącymi platformami Push-to-Talk (PTT) takich dostawców jak Zello i Zebra. Urządzenie umożliwia pracownikom szybką i klarowną komunikację za pomocą jednego przycisku, eliminując konieczność korzystania z urządzeń trzymanych w dłoni, dzięki czemu mogą oni skupić się na obsłudze klienta, a nie na kwestiach technicznych. Dzięki komfortowi użytkowania przez wiele godzin, prostej konfiguracji typu plug-and-play oraz sprawdzonej jakości dźwięku Jabra, Perform 10 pomaga pracownikom pozostać w kontakcie i skupić się na zadaniach, niezależnie od tego, czy pracują w magazynie, czy bezpośrednio w sklepie.

Lekka słuchawka mono łączy się z regulowalnym mikrofonem przypinanym do klapy, wyposażonym w przycisk PTT, regulację głośności oraz obrotowy klips 360°, który umożliwia bezpieczne przymocowanie do każdego ubioru. Dzięki złączu USB-C typu plug-and-play Perform 10 można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami pracy.

Zaprojektowany z myślą o integracji z technologią Push-to-Talk
Perform 10 stanowi niezbędny element towarzyszący nowoczesnym platformom Push-to-Talk, ułatwiając pracownikom szybkie przekazywanie informacji, współpracę z kolegami z zespołu i sprawne reagowanie w dynamicznym środowisku handlu detalicznego, pozwalając im zachować koncentrację, swobodę obsługi bez użycia rąk i sprawną realizację zadań. Całodniowy komfort dostosowany do potrzeb pracowników
Regulowana słuchawka, miękki i elastyczny zaczep na ucho oraz konstrukcja zmniejszająca nacisk zapewniają stabilne dopasowanie przez cały dzień. Urządzenie jest wygodne również dla pracowników noszących okulary.

Technologia dźwięku Jabra
Zaprojektowany z myślą o czystości dźwięku w hałaśliwym otoczeniu, wysokowydajny mikrofon połączony ze słuchawką kablem sprawia, że współpracownicy są słyszani za każdym razem, bez konieczności podnoszenia głosu lub powtarzania wypowiedzi.

Stworzony z myślą o trwałości
Pomimo lekkiej i dyskretnej konstrukcji, Perform 10 został zaprojektowany z myślą o wieloletniej trwałości. Dzięki klasie ochrony IP67 (odporność na kurz i wodę) oraz rygorystycznym testom obejmującym tysiące upadków i cykli zginania, pomaga zredukować liczbę wymiany urządzeń na nowe i zmniejsza obciążenie zespołów IT związane z ich obsługą techniczną.

Jabra Perform 10 ułatwia transformację codziennych rutynowych czynności w handlu detalicznym, zapewniając zespołom swobodę poruszania się, reagowania i współpracy bez utraty rytmu pracy. Utrzymuje płynną komunikację, ogranicza przerwy i wspiera lepszą obsługę podczas bezpośrednich kontaktów z klientami. Dzięki uproszczeniu komunikacji zespołowej pracownicy pozostają skupieni, pracują wydajniej i czują się pewnie, wykonując swoje zadania.

Zestaw Jabra Perform 10 jest już dostępny w Amazon i na stronie Jabra.com w sugerowanej cenie detalicznej 79.99 USD / 79.99 EURO.





Jabra Perform 10 dla wygody pracy

Jabra Perform 10 dla wygody pracy

Jabra Perform 10 dla wygody pracy

Jabra Perform 10 dla wygody pracy

Jabra Perform 10 dla wygody pracy

źródło: Info Prasowe - Jabra
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.