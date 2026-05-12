Jabra przedstawia nowy PanaCast U30

Jabra ogłasza wprowadzenie na rynek Jabra PanaCast U30 – wideo baru USB przeznaczonego do współpracy w ramach modelu BYOD (bring-your-own-device) w małych salach konferencyjnych i pokojach spotkań dla maksymalnie 6 osób. Łącząc inteligentne technologie wideo, profesjonalną jakość dźwięku oraz łatwą konfigurację w kompaktowym urządzeniu, nowy wideo bar oferuje prosty i przystępny cenowo sposób wyposażenia większej liczby niewielkich pomieszczeń w sprzęt umożliwiający organizację wysokiej jakości spotkań hybrydowych. Wiele organizacji chce umożliwić współpracę wideo w każdej sali konferencyjnej, jednak wyposażenie mniejszych pomieszczeń bywa trudne ze względu na koszty i złożoność wdrożenia. W rezultacie w wielu salach nadal brakuje technologii niezbędnej do prowadzenia skutecznych spotkań hybrydowych.







Stworzony z myślą o prostym doświadczeniu BYOD

System został zaprojektowany tak, aby zapewnić wygodne korzystanie w modelu BYOD. Użytkownicy mogą wejść do sali, podłączyć własne urządzenie za pomocą jednego kabla USB-C i rozpocząć spotkanie na preferowanej platformie, w tym Microsoft Teams czy Zoom. Jeszcze przed podłączeniem urządzenia ekran w sali wyświetla wbudowane tapety z czytelnymi instrukcjami ekranowymi, pomagając użytkownikom szybko rozpocząć spotkanie i ograniczając liczbę zgłoszeń do działu wsparcia technicznego. W nadchodzącej aktualizacji klienci będą mogli tworzyć i przesyłać własne tapety na ekran główny systemu za pośrednictwem Jabra Plus.



Szeroki kąt widzenia i inteligentne funkcje wideo dla małych sal

Jakość obrazu wideo została zoptymalizowana pod kątem małych przestrzeni dzięki szerokiemu polu widzenia wynoszącemu 120°, które zapewnia pełną widoczność wszystkich uczestników siedzących przy stole — nawet w bardziej kompaktowych układach sal. Funkcje takie jak Intelligent Zoom, Virtual Director i Dynamic Composition automatycznie śledzą przebieg rozmowy w pomieszczeniu, dostosowując kadr do osoby aktualnie mówiącej, aby uczestnicy byli zawsze wyraźnie widoczni. W połączeniu z wbudowanym głośnikiem i sześcioma mikrofonami system zapewnia pełnodupleksowy dźwięk Jabra wypełniający pomieszczenie, dzięki czemu rozmowy są naturalne i płynne, a każdy głos jest wyraźnie słyszalny zarówno w sali, jak i podczas połączenia.



Zaprojektowany z myślą o uproszczeniu konfiguracji i przyspieszeniu wdrożenia

Wdrożenie rozwiązań do wideokonferencji w wielu małych salach konferencyjnych wymaga systemów, które są szybkie w instalacji i łatwe w obsłudze. Różnorodne opcje montażu, w tym na ścianie, w standardzie VESA oraz na statywie stołowym, pozwalają dostosować system do różnych układów pomieszczeń i wymagań. Opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić dostęp do kluczowych elementów i ich konfigurację bez wyjmowania urządzenia z pudełka, a zintegrowane prowadzenie kabli oraz instrukcje wyświetlane na urządzeniu pomagają zapewnić estetyczne i powtarzalne wdrożenia w wielu salach.



Równie proste jest późniejsze, bieżące zarządzanie. Dzięki aplikacji Jabra Plus zespoły IT mogą monitorować stan urządzeń, wdrażać aktualizacje oraz zarządzać wieloma salami z poziomu jednego interfejsu. Urządzeniem Jabra PanaCast U30 można zarządzać przez sieć lub bezpośrednio przez USB, co zapewnia zespołom IT elastyczność dopasowaną do ich środowiska pracy. W przypadku ustawień wymagających pracy w trybie offline aktualizacje oprogramowania sprzętowego można również przeprowadzać lokalnie, co stanowi wsparcie dla organizacji dbających o bezpieczeństwo bez zwiększania złożoności operacyjnej.



Co oferuje Jabra PanaCast U30:

• Obsługa BYOD

Wystarczy podłączyć dowolne urządzenie za pomocą jednego kabla USB-C, aby od razu rozpocząć spotkanie – bez konieczności korzystania z wielu kabli.

• Szerokokątny obraz wideo

Pole widzenia wynoszące 120° gwarantuje, że wszyscy uczestnicy są wyraźnie widoczni, nawet w niewielkich pomieszczeniach konferencyjnych.

• Inteligentne tryby wideo

Funkcje wideo oparte na sztucznej inteligencji automatycznie śledzą rozmowę, utrzymując uczestników wyraźnie w kadrze.

• Profesjonalna jakość dźwięku

Bogaty dźwięk wypełniający pomieszczenie sprawia, że każdy głos jest wyraźnie słyszalny.

• Proste i powtarzalne wdrożenie

Opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić szybką konfigurację, z elastycznymi opcjami montażu i przejrzystym zarządzaniem kablami, co pozwala na spójną instalację w wielu pomieszczeniach.

• Bezpieczne i łatwe zarządzanie

PanaCast U30 to rozwiązanie oparte na platformie MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), oferujące wyższy poziom bezpieczeństwa i lepsze doświadczenia spotkań. Instrukcje ekranowe pomagają użytkownikom rozpocząć pracę, a aplikacja Jabra Plus umożliwia łatwe zdalne zarządzanie i lokalne aktualizacje w środowiskach wymagających podwyższonego bezpieczeństwa.



Dostępność

Urządzenie Jabra PanaCast U30 trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 899 USD / 839 EURO. Ceny i dostępność w poszczególnych regionach mogą się różnić.

























źródło: Info Prasowe - Jabra