Jabra wprowadza na rynek PanaCast 40 VBS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek PanaCast 40 VBS, jedynego opartego na systemie Android wideo baru stworzonego specjalnie z myślą o małych salach konferencyjnych, który rejestruje całe pomieszczenie dzięki 180-stopniowemu polu widzenia. Ta najnowsza innowacja bazuje na sukcesie PanaCast 50 VBS firmy Jabra, zapewniając tę samą doskonałą wydajność w mniejszych przestrzeniach w bardziej kompaktowym i ekonomicznym zestawie. W miarę jak coraz więcej firm decyduje się na powrót do biura, a hybrydowe środowiska pracy stają się normą, zapotrzebowanie na wydajne rozwiązania dla małych sal konferencyjnych stale rośnie. Tego typu przestrzenie często stanowią wyjątkowe wyzwanie dla prowadzenia spotkań z wykorzystaniem wideo.







Tradycyjne rozwiązania często utrudniają uchwycenie wszystkich uczestników spotkania w równym stopniu, szczególnie tych siedzących bliżej ekranu, a niektóre sale w ogóle nie posiadają sprzętu do wideokonferencji. Ta nierównowaga może skutkować pustkami w salach konferencyjnych i utrudnieniami w komunikacji, uwidaczniając potrzebę rozwiązań, które zapewniają klarowne, integracyjne doświadczenia dla wszystkich uczestników spotkania, niezależnie od lokalizacji. PanaCast 40 VBS pozwala pokonać te trudności, dostarczając kompleksowe rozwiązanie, które przekształca małe sale konferencyjne w niezwykle wydajne centra współpracy. Dzięki szerokiemu polu widzenia, wyjątkowej jakości dźwięku i bezproblemowej obsłudze, PanaCast 40 VBS sprawia, że każdy uczestnik jest wyraźnie widziany i słyszany, co pozwala firmom w pełni wykorzystać ich małe sale konferencyjne i osiągnąć nowy poziom współpracy.



Redefinicja współpracy w małych salach konferencyjnych

Mniej niż 3% sal konferencyjnych na świecie jest wyposażonych w rozwiązania wideo, co sprawia, że miliony małych sal konferencyjnych nie są w pełni wykorzystane. PanaCast 40 VBS rozwiązuje ten problem dzięki innowacyjnemu systemowi dwóch kamer, zapewniającemu płynne 180° pole widzenia dzięki zaawansowanej technologii łączenia obrazu w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie zapewnia pełny obraz pomieszczenia, dzięki czemu każdy uczestnik spotkania jest wyraźnie widoczny na ekranie. Możliwości wideo idą w parze z zaawansowaną jakością audio, będącą zasługą unikalnych technologii przetwarzania dźwięku charakterystycznych dla całej grupy GN. Dźwięk jest dostarczany przez wysokiej jakości głośnik i sześć mikrofonów z adaptacyjnym kształtowaniem wiązki.



Inteligentne algorytmy audio zwiększają czystość dźwięku, zapewniając doskonałe zbieranie głosu, dzięki czemu każde słowo jest słyszane wyraźnie i precyzyjnie, gwarantując bardziej naturalne i wciągające wirtualne interakcje oraz sprawiając, że uczestnicy zdalni czują się w pełni włączeni do rozmowy. PanaCast 40 VBS przekształca niewielką salę konferencyjną w wygodną przestrzeń do współpracy, umożliwiając kierownikom obiektów uwolnienie pełnego potencjału tych niewykorzystanych dotąd przestrzeni.



Zaprojektowany z myślą o prostej obsłudze i szybkiej instalacji

Zaprojektowany z myślą o wygodzie i łatwości użytkowania, PanaCast 40 VBS oferuje bardzo prosty proces instalacji - od rozpakowania zestawu, przez jego montaż, aż po rozpoczęcie pierwszego spotkania. Intuicyjna konfiguracja sprawia, że nawet początkujący użytkownicy mogą uruchomić system w ciągu kilku sekund, dzięki czemu prowadzenie spotkań nie wymaga wysiłku.



Nowe opakowanie jeszcze bardziej zwiększa komfort instalacji, umożliwiając konfigurację bez konieczności wyjmowania produktu z pudełka. Konstrukcja umożliwia również łatwe rozprowadzenie kabli, skracając czas instalacji. PanaCast 40 VBS jest idealny do szybkiej i łatwej konfiguracji w małych pomieszczeniach, takich jak Express Install dla Microsoft Teams Rooms. Zapewnia również spójne i płynne korzystanie w małych salach konferencyjnych, udostępniając wiele tych samych akcesoriów, jak jego odpowiednik do średnich pomieszczeń, PanaCast 50 VBS. Umożliwia to administratorom łatwiejszą obsługę i elastyczność w pomieszczeniach o różnej wielkości, dzięki czemu PanaCast 40 VBS jest wszechstronnym i wydajnym rozwiązaniem dla potrzeb nowoczesnego biura.



Inwestycja z przyszłością

PanaCast 40 VBS został stworzony, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb nowoczesnych miejsc pracy, szczególnie w małych środowiskach z systemem Android. Dzięki certyfikowanej kompatybilności z systemem Android, oferuje elastyczną współpracę z Zoom, Microsoft Teams i możliwościami wdrożenia w modelu BYOD. Aby zwiększyć funkcjonalność i trwałość, PanaCast 40 VBS oferuje opcjonalne akcesoria, takie jak dotykowy kontroler i zdejmowaną osłonę wierzchnią ułatwiającą czyszczenie. Można go również kupić w zestawie, zawierającym zarówno PanaCast 40 VBS, jak i kontroler dotykowy. Co więcej, płynna integracja z partnerami w ekosystemie zapewnia inwestycję na przyszłość, uzupełnioną o aktualne możliwości zarządzania za pomocą oprogramowania Jabra+ i gwarancję usług Jabra Warranty+.



Jabra PanaCast 40 VBS będzie dostępny od połowy 2025 roku. Sugerowana cena detaliczna przez producenta to 1499 USD.





Kluczowe funkcje PanaCast 40 VBS:

• Pełny obraz pomieszczenia - pole widzenia 180° z dwiema kamerami i 4-krotnym zoomem cyfrowym.

• Doskonały dźwięk - 1 głośnik i 6 mikrofonów, ulepszone przez inteligentne algorytmy audio dla krystalicznie czystego dźwięku i odbioru głosu.

• Usprawniona instalacja - nowe opakowanie umożliwia konfigurację bez konieczności wyjmowania produktu z pudełka.

• Spójne wrażenia - wspólny kontroler dotykowy i podstawka z rozwiązaniem PanaCast 50 VBS do średnich pomieszczeń zapewniają płynną integrację w różnych przestrzeniach.

• Łatwa instalacja – uproszczone prowadzenie kabli i zabezpieczenie zapewniające łatwą i bezpieczną konfigurację.

• Elastyczne wdrożenie - kompatybilność z Microsoft Teams, Zoom i konfiguracjami typu BYOD.

• PanaCast 40 VBS to rozwiązanie oparte na MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), zapewniające większe bezpieczeństwo i lepsze doświadczenia podczas spotkań.

• Intelligent Meeting Space umożliwia użytkownikom personalizację i ustawianie granic wirtualnej przestrzeni konferencyjnej - idealne rozwiązanie dla biur na planie otwartym lub pomieszczeń ze szklanymi ścianami.

• Zawsze aktualne - zarządzanie przez aplikację Jabra+, zapewniającą zawsze najnowsze funkcje.

• Niezawodność - gwarancja Jabra Warranty+ dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

• Nowoczesny design - prosta, profesjonalna estetyka, która idealnie pasuje do współczesnych miejsc pracy.

• Praktyczne funkcje - łatwa w czyszczeniu pokrywa i zgodność z ADA dla zwiększenia funkcjonalności.



























źródło: Info Prasowe - Jabra