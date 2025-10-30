Jedyna na świecie licencjonowana moneta dla pasjonatów World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mennica Polska wybiła jedyną na świecie licencjonowaną monetę dla pasjonatów „World of Tanks”, gry wydanej w modelu free-to-play, w którą zagrało już miliony graczy na całym świecie. Moneta prezentuje prawdziwą gratkę dla miłośników strategicznych rozgrywek – czołg „Leopard 120 Verbessert”. Projekt powstał we współpracy z producentem kultowej gry, studiem Wargaming. Moneta „Leopard 120 Verbessert” została wybita w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy. Jej premiera zbiega się w czasie z największą w historii aktualizacją „World of Tanks 2.0”, już teraz dostępną w grze. Moneta, na której precyzyjnie odwzorowany został model czołgu Leopard 120 Verbessert, jest autentycznym, kolekcjonerskim artefaktem związanym z uniwersum „World of Tanks”. Jej wyjątkowy charakter docenią zarówno fani gry, jak i pasjonaci numizmatyki.







– World of Tanks to gra, w której każdy szczegół ma znaczenie – od parametrów pojazdów po realizm bitew, dlatego zależało nam, aby także moneta spełniała te standardy. Mennica Polska, znana z jakości i dbałości o detale, okazała się doskonałym partnerem. Fakt, że fani gry na całym świecie mogą teraz dodać do kolekcji jej symbol w zupełnie nowej formie, jest dla nas nadzwyczaj wyjątkowy – podkreśliła Beata Czarnacka, Licensing & Partnerships Manager Europe & Americas, Wargaming. Decyzja studia Wargaming o powierzeniu realizacji projektu Mennicy Polskiej potwierdza jej pozycję w światowej czołówce producentów monet.



– To dla nas ogromne wyróżnienie, że spośród wszystkich mennic na świecie to właśnie Mennica Polska została zaproszona do współpracy przy tym projekcie. Udzielenie nam licencji, to dowód ogromnego zaufania do naszych kompetencji, zaawansowania technologicznego i najwyższej jakości wykonania. Moneta „LEOPARD” z pewnością spotka się z uznaniem miłośników kultowej gry, jak również kolekcjonerów, którzy poszukują ciekawych tematów do swoich zbiorów – powiedziała Anna Ziętek, Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji Marki w Mennicy Polskiej.



Gra, która w tym roku celebruje swoją 15. rocznicę, zapoczątkowała wirtualne hobby, które przyciągnęło do siebie miliony graczy na całym świecie. Każda bitwa to inna historia i inne wyzwanie. Aktualizacja 2.0 do „World of Tanks” dostępna już teraz dla wszystkich otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii gry.

























źródło: Info Prasowe - Mennica Polska