Już jutro rusza otwarta beta Battlefield 6

Już jutro rusza największa otwarta beta Battlefield, która będzie dostępna przez dwa weekendy, 9–10 i 14–17 sierpnia. Gracze, którzy już teraz chcą dołączyć do gry mogą oglądać transmisję twórców grających w Battlefield 6 na Twitchu, aby otrzymać klucz do wczesnego dostępu - wystarczy obejrzeć 30 minut streamu. W Battlefield 6 powraca kultowy system klas. Gracze będą mieli dostęp do klas szturmowca, zwiadowcy, żołnierza wsparcia i inżyniera, dzięki którym w łatwy sposób określą swoją rolę na polu bitwy. Każda klasa posiada swoje unikalne gadżety, specjalną broń oraz przeszkolenie. Do Battlefield 6 powraca również kultowy system zniszczeń, który zapewni niezrównany poziom swobody.







Podczas otwartej bety będą także dostępne dropy Twitch. Gracze będą mogli zdobyć szereg nagród dzięki oglądaniu swoich ulubionych streamerów w dniach 7–10 i 14–17 sierpnia:

- Skórka na pojazd „Rozbicie”

- Pakiet broni „Naśladowca”

- Skórka postaci „Osuwisko”

- Skórka postaci „Imperium”



Informacje dotyczące wymagań sprzętowych znajdują się Tutaj, a instrukcje dotyczące odbioru kodu wczesnego dostępu można znaleźć pod tym Linkiem.







