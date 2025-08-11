Turtle Beach Airlite Fit teraz w wersji do Nintendo Switch 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jest to popularny i znany zestaw dla użytkowników Nintendo Switch, ponieważ przed przejęciem przez Turtle Beach marki Performance Designed Products (PDP) w 2024 r. Airlite był jednym z trzech najlepiej sprzedających się zestawów słuchawkowych do tej konsoli. Na początku roku Turtle Beach wprowadził na rynek oficjalnie licencjonowany zestaw słuchawkowy Airlite Fit dla Nintendo Switch dostępny w kolorach neonowym niebieskim i czerwonym, białym i czarnym lub fioletowym. Teraz nowy i oficjalnie licencjonowany do Nintendo Switch 2 zestaw Airlite Fit zapewnia tę samą lekkość, wygodę i dobry dźwięk, z których znana jest seria urządzeń Airlite. Ma design nawiązujący do Nintendo Switch 2 i jest dostępny w nowej, czarnej kolorystyce.







Słuchawki zostały wyposażone w wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki, które zapewniają optymalnewrażenia dla graczy. Nauszniki zostały wykonane z dzianiny dżersejowej, żeby zapewnić komfort i pozwolić graczom usłyszeć każdy wyraźny wysoki i głęboki dźwięk oraz jednocześnie skutecznie zablokować hałas z zewnątrz. Mikrofon został wyposażony w funkcję redukcji szumów. Złącze audio 3,5 mm jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi konsolami Nintendo Switch.



Cena i dostępność

Przewodowe słuchawki do gier Turtle Beach Airlite Fit są dostępne w przedsprzedaży w cenie 24.99 euro na oficjalnej stronie Turtle Beach, a ich premiera odbędzie się 3 września 2025 r.

































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach