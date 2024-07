Jude Bellingham gwiazdą okładki EA SPORTS FC 25

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts ogłosiła dziś, że supergwiazda Realu Madryt i reprezentacji Anglii Jude Bellingham znajdzie się na okładce gry EA SPORTS FC 25. Światowa premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Bellingham – debiutujący jako najmłodsza globalna gwiazda na okładce gry piłkarskiej EA SPORTS – pojawi się także na okładce EA SPORTS FC Mobile. Okładka EA SPORTS FC 25 Standard Edition została stworzona na podstawie ikonicznego zdjęcia z kwietniowego El Clásico, na którym Jude celebruje „Belligola” – zwycięską bramkę zdobytą w doliczonym czasie gry przed własną publicznością na stadionie Bernabéu w Madrycie. Aby stworzyć fotografię do zaprezentowanej na początku tygodnia okładki EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition, na plan zdjęciowy w Madrycie przybyły największe gwiazdy piłki nożnej. Na zdjęciu Bellingham pojawia się obok zdobywczyni Złotej Piłki Aitany Bonmatí oraz ikon piłki nożnej: Davida Beckhama, Zinedine’a Zidane’a i Gianluigiego Buffona.







W tym sezonie talent Bellinghama po transferze do Realu Madryt rozkwitł: piłkarz wygrał Ligę Mistrzów UEFA, LALIGA EA SPORTS i Superpuchar Hiszpanii ze swoim klubem. Zdobył także wiele indywidualnych wyróżnień, w tym tytuły LALIGA Player of the Season, Laureus Breakthrough of the Year, a także nagrody Golden Boy i Kopa Trophy dla najlepszego gracza na świecie poniżej 21 roku życia. Jude utrzymał swoją formę na poziomie międzynarodowym i pomógł doprowadzić Anglię do finału UEFA EURO 2024. Jego wyjątkowe osiągnięcia potwierdzają status gwiazdy i zapewniają mu miejsce na okładce EA SPORTS FC 25.



„Grałem w tę grę z moim bratem przez całe dzieciństwo i zawsze myślałem o tym, jak niesamowicie byłoby pewnego dnia znaleźć się na okładce. Przez lata na okładce znalazło się tak wielu kultowych graczy i cieszę się, że jestem pierwszym angielskim piłkarzem, który dostąpił tego zaszczytu od 2011 roku. Jestem również naprawdę zaszczycony tym, że znalazłem się na okładce Ultimate Edition z prawdziwymi legendami gry, zarówno z przeszłości, jak i obecnymi, takimi jak Beckham, Bonmatí, Buffon i Zidane” – powiedział Jude Bellingham.



Pobierz EA SPORTS FC Mobile w App Store i Google Play Store i graj gdziekolwiek chcesz. Już niebawem ujawnione zostaną kolejne informacje na temat nadchodzącego sezonu EA SPORTS FC Mobile. Zaloguj się między 18 lipca, a 1 sierpnia, aby otrzymać kartę Jude’a Bellinghama z oceną 95* z okazji prezentacji nowej okładki.



Fani będą mogli obejrzeć światowy zwiastun ujawniający EA SPORTS FC 25 na YouTubie już dziś o godzinie 18 czasu polskiego. Materiał będzie dostępny TUTAJ.













źródło: Info Prasowe - Electronic Arts