ViewSonic - nowy projektor laserowy LX700-4K RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic z dumą ogłasza wprowadzenie na rynek projektora LX700-4K RGB. Ten innowacyjny projektor wyznacza nowy standard wydajności wizualnej dla domowej rozrywki. Jako pierwszy na świecie sufitowy projektor domowy z technologią laserową RGB, LX700-4K RGB osiąga 100% pokrycie gamy kolorów BT.2020 - jednego z najbardziej zaawansowanych dostępnych obecnie standardów kolorów. Umożliwia to projektorowi wyświetlanie oszałamiającej gamy żywych, realistycznych kolorów, które znacznie zwiększają wciągające wrażenia podczas oglądania. W połączeniu z rzeczywistą rozdzielczością 4K UHD oraz obsługą HDR i HLG, zapewnia on kinową jakość obrazu i stanowi wszechstronną, przyszłościową inwestycję dla konsumentów.







Innowacyjna technologia laserowa RGB zapewniająca doskonałe wrażenia kina domowego

LX700-4K RGB wyznacza nowy standard w segmencie projektorów kina domowego dzięki wyjątkowej wydajności kolorów i płynnej wizualizacji, zapewniając wrażenia wizualne na dużym ekranie w domu. Jego rdzeniem jest najnowocześniejsza technologia laserowa RGB, która generuje żywe obrazy ze 100% pokryciem gamy kolorów BT.2020, zapewniając bardziej realistyczne i wciągające wrażenia wizualne. Dzięki wysokiemu nasyceniu kolorów i kontrastowi, projektor oferuje 5200 lumenów laserowych RGB, zapewniając żywe i wyraźne szczegóły nawet w różnych warunkach oświetleniowych. Poprawia to ogólną jakość obrazu, czyniąc go idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów kina domowego.



Projektor zapewnia rozdzielczość 4K w połączeniu z obsługą HDR/HLG, zapewniając wyjątkowo wyraźny i głęboki obraz. Wysoki natywny współczynnik kontrastu, zasilany przez 0,65-calowy układ Digital Micromirror Device (DMD), uwydatnia szczegóły, zwłaszcza w ciemnych scenach, zapewniając prawdziwie kinową jakość w różnych ustawieniach domowych. Zastosowano w nim technologię cyfrowego przetwarzania światła (DLP), tę samą zaufaną technologię stosowaną w kinach IMAX i ponad 90% kin cyfrowych na całym świecie. Zapewnia to długotrwałą jakość obrazu i niekończącą się przyjemność z oglądania.



Elastyczna, łatwa i wygodna konfiguracja

LX700-4K RGB może wyświetlać obrazy o przekątnej ekranu do 300 cali, zapewniając rozrywkę na dużym ekranie znacznie wykraczającą poza typowy 100-calowy limit telewizorów OLED. Oferuje szereg elastycznych opcji instalacji, aby zapewnić bezproblemową konfigurację. Dzięki 1,6-krotnemu zoomowi optycznemu użytkownicy mogą wybrać najbardziej idealną lokalizację w zakresie, osiągając pożądany rozmiar obrazu bez zmiany istniejącego wystroju wnętrza. Funkcja pionowego przesunięcia obiektywu pozwala na precyzyjną regulację położenia wyświetlanego obrazu w pionie bez konieczności fizycznego przesuwania projektora. Dodatkowo, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, wraz z regulacją 4 narożników, zapewnia idealny kształt i symetrię wyświetlanego obrazu, nawet jeśli projektor jest umieszczony poza centrum. Dzięki temu użytkownicy mogą bez trudu uzyskać idealne dopasowanie i ustawienie ekranu.



Projektor LX700-4K RGB jest także wyposażony w złącze HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo podłączyć zewnętrzny sprzęt audio i poprawić swoje wrażenia audiowizualne. Umożliwia to płynną transmisję wysokiej jakości formatów audio i wideo, zapewniając łatwą integrację z każdym środowiskiem kina domowego i zapewniając bardziej wciągające wrażenia wizualne.



Wszechstronna rozrywka i doskonałość w grach

Oprócz doskonałych wrażeń kinowych, LX700-4K RGB spełnia wysokiej jakości standardy popularnych konsol, takich jak Xbox i PlayStation. Połączenie rozdzielczości QHD 1440p z częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewnia idealną równowagę, zapewniając wciągające wrażenia w grach. Zapewnia płynny, szczegółowy obraz, nawet podczas szybkiej akcji, pozwalając graczom cieszyć się płynną wydajnością bez utraty jakości obrazu. Dzięki ultraszybkiemu wejściu 4.2 ms, hiper-responsywnej częstotliwości odświeżania 240 Hz i mikrosekundowemu czasowi reakcji, projektor zapewnia płynną rozgrywkę w domu dla wszystkich graczy.



Projektor laserowy ViewSonic LX700-4K RGB będzie dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 7890 PLN.





























źródło: Info Prasowe - ViewSonic