Kärcher FCV 4 - odkurzający mop elektryczny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kärcher rozszerza swoją ofertę urządzeń do czyszczenia podłóg o nowy model – FCV 4, odkurzający mop elektryczny. To nowoczesne urządzenie łączy sprawdzoną technologię mopowania z wydajnym systemem ssącym i zapewnia skuteczne, kompleksowe czyszczenie w jednym kroku. Dzięki temu bez trudu poradzi sobie z różnorodnymi wyzwaniami – od zaschniętych plam i sierści zwierząt po rozlane płyny i inne uporczywe zabrudzenia. Skutecznie czyści średnie i duże powierzchnie, jednocześnie wykonując całą pracę za jednym razem.







Czyszczenie na mokro i sucho w jednym urządzeniu

Nowa linia mopów z funkcją odkurzania powstała dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii 3 w 1, która umożliwia jednoczesne mycie podłogi i usuwanie kurzu oraz brudu. Wskutek tego sprzątanie staje się znacznie bardziej efektywne – to oszczędność nawet do 50% czasu w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Urządzenie sprawdzi się na różnych rodzajach twardych podłóg: od parkietów po płytki. Nowością, która wyróżnia ten model na tle wcześniejszych urządzeń do mycia podłóg marki Kärcher, jest tryb pracy na sucho. Umożliwia on nie tylko standardowe odkurzanie, ale także skuteczne usuwanie rozlanych płynów, np. napojów, z twardych powierzchni. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w zaawansowany, dwustopniowy system filtracji, czyli filtr płaski fałdowany oraz filtr gąbkowy. Taki zestaw skutecznie zatrzymuje cząsteczki pyłu i oczyszcza powietrze wydmuchiwane z urządzenia.



Intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie

Nowy odkurzający mop elektryczny wyposażono w nowoczesny i intuicyjny wyświetlacz LED, czytelnie wskazujący aktualny tryb pracy, poziom naładowania baterii oraz inne istotne parametry. Dzięki temu obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i komfortowa. Równie wygodne jest utrzymanie mopa w czystości – funkcja samoczyszczenia odpowiada za automatyczne przepłukanie kanału ssącego, głowicy czyszczącej oraz wałka po każdym użyciu. To znacznie ułatwia codzienne korzystanie z urządzenia, a użytkownik musi jedynie opróżnić zbiornik z brudną wodą.



Kärcher świętuje 90-lecie istnienia firmy

W 2025 roku Kärcher obchodzi 90-lecie istnienia – firma, która zaczynała jako niewielki warsztat w Stuttgarcie, dziś jest światowym liderem w technologii czyszczenia. Od początku stawia na innowacje, a dziś łączy je z troską o środowisko: oferuje ponad 3 000 produktów, a zarazem aktywnie wspiera zrównoważony rozwój. Świadczy o tym chociażby fakt, że wszystkie mopy z serii FCV są wyposażone w akumulatory, które można łatwo wymienić podczas serwisowania. Dzięki temu Kärcher już teraz spełnia wprowadzane dopiero unijne wymogi dotyczące naprawialności produktów, wspiera tym samym odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie zasobami.





























źródło: Info Prasowe - Kärcher