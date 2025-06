TP-Link wprowadza kamery Tapo C501GW z 4G LTE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsza kamera 4G LTE z serii Tapo umożliwia ochronę w każdym miejscu, gdzie tradycyjne rozwiązania do monitoringu nie sięgają. Urządzenie przekształca odległe działki, place budowy, magazyny i inne lokalizacje pozamiejskie w monitorowane strefy bezpieczeństwa – wystarczy zasięg sieci komórkowej i źródło zasilania, by stworzyć zaawansowany system ochrony dorównujący możliwościami klasycznym kamerom do monitoringu. Tapo C501GW to pierwsza w ofercie TP-Link zewnętrzna kamera obrotowa, która wykorzystuje technologię łączności 4G LTE. Urządzenie potrzebuje jedynie zasilania i karty SIM, by natychmiast rozpocząć pracę, niezależnie od lokalizacji. Dzięki temu monitoring staje się możliwy również tam, gdzie do tej pory brakowało technicznych możliwości.







Obrotowy mechanizm kamery umożliwia obserwację w zakresie 360° poziomo i 130° pionowo, co pozwala zminimalizować obszary poza zasięgiem widoku. Wysokoczuły przetwornik obrazu Starlight umożliwia rejestrowanie szczegółowego, kolorowego obrazu nawet przy słabym oświetleniu. Nagrania w rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) pozwalają uchwycić każdy detal, a inteligentna analiza Smart SI rozróżnia ludzi, zwierzęta i pojazdy, wysyłając użytkownikowi precyzyjne powiadomienia tylko wtedy, gdy rzeczywiście ma to znaczenie.



C501GW oferuje funkcje, które do niedawna były dostępne jedynie w systemach z wyższej półki: alarm świetlno-dźwiękowy, dwukierunkową komunikację audio oraz elastyczny wybór miejsca zapisu danych – lokalnie na karcie microSD (do 512 GB) lub w chmurze Tapo Care. Kamera może być zasilana zarówno za pomocą zasilacza DC, jak i poprzez kabel Ethernet z funkcją PoE, co daje użytkownikowi swobodę dopasowania instalacji do warunków terenowych. Solidna, odporna na wodę i kurz obudowa o klasie szczelności IP66 sprawia, że kamera doskonale sprawdza się w wymagających warunkach atmosferycznych. Tym samym Tapo C501GW nie tylko uzupełnia portfolio TP-Link, ale przede wszystkim otwiera nowy segment w ofercie inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa – mobilny, niezależny od sieci Wi-Fi, gotowy do działania w każdej przestrzeni.



Cena urządzenia wynosi około 400 PLN, a produkt objęty jest dwuletnią gwarancją.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link