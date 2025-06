Matrix Audio TS-1 - streamer nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Matrix Audio poszerza ofertę urządzeń w swojej nowej linii stylistycznej. Najnowszym dodatkiem do gamy niezwykle ciekawych urządzeń jest model TS-1. Jest to oparty o autorską platformę MA Player streamer audio posiadający jednocześnie zintegrowany zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy. Urządzenie to wspiera bardzo szeroki wachlarz metod przesyłania muzyki, wliczając w to Tidal Connect, Roona, AirPlay2 i wiele innych. A do tego ma także rozbudowaną gamę połączeń, bo znajdziemy tutaj nie tylko pełną paletę cyfrowych wejść audio, ale też wejście analogowe czy dedykowane wyjście na subwoofer. Na dodatek zaawansowana konstrukcja przetwornika cyfrowo-analogowego z podwójnym zegarem Femto zadba o najwyższą jakość dźwięku. To doskonałe urządzenie dla wszystkich, którzy chcą mieć świetnie grające, uniwersalne źródło okraszone doskonałą formą wizualną.



Autorska platforma strumieniująca MA Player z dedykowaną aplikacją

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu inżynierów marki Matrix Audio, producent ten daje nam do dyspozycji urządzenie, które będzie doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy chcą mieć jedno źródło zarówno dla słuchawek, jak i systemu głośnikowego. Najnowszy TS-1 ma wbudowaną wysokiej klasy regulację głośności, dzięki czemu możemy podłączyć go nie tylko do szerokiej gamy słuchawek, ale także do aktywnych monitorów albo końcówki mocy zasilającej głośniki pasywne. Jednocześnie dzięki dopracowanej funkcjonalności oraz wsparciu dla wielu sposobów strumieniowego przesyłania audio Matrix Audio TS-1 to świetne centrum domowego systemu audio. Producent pomyślał nawet o tym, aby umieścić na tylnej ściance urządzenia dedykowane wyjście liniowe dla subwoofera. Będzie one szczególnie przydatne dla wszystkich, którzy chcą rozbudować swój zestaw monitorów aktywnych o dedykowany głośnik niskich częstotliwości.



Zaawansowana konstrukcja i w pełni zbalansowany tor audio

W Matrix Audio TS-1 zastosowano oddzielne płytki PCB dla toru cyfrowego oraz analogowego. Oznacza to lepszą separację między nimi, co z kolei bezpośrednio przekłada się na niższe interferencje i mniejszy wpływ sekcji cyfrowej na analogową. Jednocześnie płytka z torem analogowym jest w pełni symetryczna, co z kolei optymalizuje transmisję wrażliwych sygnałów audio, zapewniając jeszcze lepsze osiągi soniczne. Warto też zaznaczyć, że przetwornik cyfrowo-analogowy oparty jest w pełni zbalansowany i został on oparty na świetnie brzmiących układach AKM AK4493SEQ.



Także sekcje zasilania samych układów przetworników w Matrixie TS-1 są całkowicie oddzielne dla każdego z kanałów. Przekłada się to nie tylko na lepsze wyniki pomiarów, ale przede wszystkim na znakomite brzmienie z czarnym tłem, znakomitą dynamiką i dużą sceną. Dodatkowo zastosowano tutaj dwa wysokiej jakości oscylatory zegara typu Femto. Współpracują one z dedykowanym układem typu FPGA, który zapewnia odpowiednie dopasowanie częstotliwości próbkowania. Taki poziom zaawansowania układu zegara spotykany jest zazwyczaj w dużo droższych urządzeniach i zapewnia niezwykle niski poziom zniekształceń typu jitter. A to z kolei oznacza brak cyfrowego nalotu na brzmieniu oraz zdolność budowania znakomitej, holograficznej sceny dźwiękowej posiadającej wielowymiarowe plany.



Dyskretny wzmacniacz słuchawkowy z dużym prądem podkładu

Kolejną istotną cechą nowego TS-1 jest wysokiej próby wzmacniacz słuchawkowy, który został specjalnie zaprojektowany dla tego urządzenia. Co więcej, jest on nie tylko oparty o elementy dyskretne, ale także pracuje z dużym prądem podkładu tranzystorów mocy. Oznacza to, że w większości przypadków będzie on działał niemalże całkowicie w Klasie A zapewniając pełne brzmienie ze szlachetną barwą. Dodatkowo zadbano o taką topologię układu, aby zapewnić bardzo dobre odwzorowanie wysokich tonów, które są gładkie a przy tym niezwykle rozdzielcze. Dzięki temu TS-1 będzie znakomitym parterem dla nowoczesnych słuchawek o dużej rozdzielczości. I to nie tylko tych nausznych, bo mamy tutaj dwa poziomy wzmocnienia, które zapewnią także pełną kompatybilność z czułymi IEMami.



Miejsce na dysk SSD i wysokiej jakości obudowa

Podobnie jak w pozostałych urządzeniach strumieniujących z wyższej serii tego producenta, także i w TS-1 mamy dedykowane miejsce na dysk SSD. Dodatkowo muzykę na tym dysku możemy także udostępnić w sieci lokalnej dzięki wsparciu dla protokołu SMB. Co więcej, zastosowano tutaj także specjalne, odizolowane oraz niskoszumne zasilanie dla tego dysku, co także świadczy o przywiązaniu producenta do dbałości o szczegóły. A całości dopełnia świetnie wykonana obudowa, która na żywo wygląda naprawdę znakomicie. No i oczywiście wyraźny i komfortowy wyświetlacz dotykowy za pomocą którego możemy sterować wszystkimi ustawieniami najnowszego TS-1.



Matrix Audio TS-1 dostępny jest już w sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 9990 PLN.





































źródło: Info Prasowe - MIP