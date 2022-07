KFA2 prezentuje GeForce GTX 1630 EX (1-Click OC)

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

KFA2, uznany na świecie producent kart graficznych i sprzętu dla graczy, prezentuje nową, przystępną cenowo kartę graficzną z serii GTX 16, czyli GeForce GTX 1630 EX (1-Click OC).

KFA2 GeForce GTX 1630 EX (1-Click OC) to karta graficzna napędzana wielokrotnie nagradzaną architekturą Turing. Model ten bazuje na GPU TU117-150 w konfiguracji z 512 rdzeniami CUDA, oferuje 4 GB pamięci GDDR6 obsługiwane przez 64-bitową magistralę, a jego TDP wynosi 75 W. Oznacza to, że karta nie potrzebuje zewnętrznego zasilania, przez co świetnie sprawdzi się w niewielkich budżetowych PC.



Częstotliwość taktowania GPU została podkręcona do poziomu 1800 MHz (tryb Boost), a za sprawą funkcji 1-Click OC w oprogramowaniu Xtreme Tuner Plus można błyskawicznie podnieść częstotliwość taktowania do 1815 MHz. KFA2 GeForce GTX 1630 EX (1-Click OC) obsługuje także DX12 oraz nowoczesne kodeki wideo.



KFA2 GeForce GTX 1630 EX (1-Click OC) wyróżnia się pieczołowitym wykonaniem, wykorzystującym tworzywa klasy premium, co pozwoliło na uzyskanie lepszej efektywności rozpraszania ciepła. W utrzymaniu niskich temperatur karty graficznej pomagają m.in. dwa 80 mm wentylatory. Ponadto nowość KFA2 wyposażona została w trzy wyjścia wideo, w tym DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b oraz DVI-D.



KFA2 GeForce GTX 1630 EX (1-Click OC) to idealny wybór dla użytkowników, którzy poszukują niedrogiej karty graficznej do budżetowego komputera, gdzie zwykłe iGPU okazuje się niewystarczające lub chcą odświeżyć swoją platformę wyposażoną w starsze modele z niższej półki, jak GeForce GTX 1050.



Premiera tego modelu na polskim rynku przewidziana jest wkrótce.







Źródło: KFA2