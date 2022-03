KFA2 prezentuje SONAR-04 - gamingowy headset 7.1 RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KFA2 przedstawia gamingowy headset SONAR-04. Sprzęt łączy w sobie wysokiej jakości wykonanie ze wzmocnionym pałąkiem, stylowe podświetlenie w systemie RGB oraz dźwięk przestrzenny 7.1. KFA2 SONAR-04 to headset dla graczy, którzy docenią solidne wykonanie i wysokiej klasy dźwięk w niewygórowanej cenie. Niezwykle wygodne nauszniki pokryte są wysokiej jakości sztuczną skórą, a wzmocniony metalową szyną pałąk gwarantuje dużą wytrzymałość. KFA2 zadbało też, by zastosowane materiały zapewniały nie tylko trwałość, ale i wysoki komfort użytkowania, dlatego SONAR-04 oferuje regulowaną opaskę oraz nauszniki z miękką, dopasowującą się do kształtu głowy użytkownika gąbką.







Sprzęt dostarcza także nowoczesną konstrukcję i stylowe podświetlenie RGB nauszników, co nadaje mu prawdziwie gamingowego charakteru, ale w razie potrzeby efekty świetlne można szybko wyłączyć z poziomu wbudowanego kontrolera. Headset KFA2 SONAR-04 to również wsparcie dla wirtualnego dźwięku 7.1 Virtual Surround Sound, który zapewnia nie tylko lepsze doznania podczas gry, ale i przewagę nad przeciwnikiem na wirtualnym polu bitwy. Dzięki tej technologii dokładnie usłyszymy, z jakiego kierunku nadchodzi oponent, zyskując czas na reakcję i przygotowanie się na atak.



Bardzo istotnym elementem każdego headsetu dla graczy jest też wysokiej jakości mikrofon, dlatego KFA2 SONAR-04 został wyposażony w profesjonalny mikrofon dookólny, który rejestruje naturalny i wyraźny dźwięk, pozwalając na prowadzenie transmisji online czy niezakłóconą rozmowę z innymi graczami - tym samym zyskujemy pewność, że nasza drużyna usłyszy i dobrze zrozumie polecenia w każdych okolicznościach!



Słuchawki KFA2 SONAR-04 są już dostępne w sprzedaży, sugerowana cena producenta wynosi 129 PLN ale obecnie można je kupić w promocyjnej cenie 89 PLN w sklepie x-kom. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją.

































Źródło: Info Prasowe / KFA2