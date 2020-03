KINGMAX PX4480 M.2 NVMe PCIe 4.0x4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

KINGMAX Semiconductor ogłasza wprowadzenie na rynek dysku półprzewodnikowego PX4480 M.2 NVMe PCIe 4.0. Konstrukcja ta dedykowana jest do współpracy z płytami głównymi AMD X570 (PCIe 4.0) oraz procesorami AMD serii Ryzen 3000. Nowe dyski SSD oferują szeroki wybór pojemności od 500 GB przez 1 TB po pojemne 2 TB oraz dadzą nam naprawdę zawrotne prędkości pracy, sięgające do 5000 MB/s w odczycie i do 4400 MB/s w zapisie danych, przy ogromnej wydajności transferu danych. Nowa seria nośników polecana jest w szczególności edytorom wideo, projektantom graficznym, entuzjastom gier oraz wszystkim użytkownikom, którzy próbują szybciej przetwarzać swoje dane lub treści multimedialne. Cen poszczególnych modeli, jeszcze nie ujawniono.



















Źródło: TechPowerUP