KIOXIA wprowadza pierwsze dyski SSD PCIe 6.0 Enterprise

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek serii dysków półprzewodnikowych (SSD) KIOXIA CM10, wyposażonych w najnowszą pamięć flash TLC BiCS FLASH 10. generacji. Zaprojektowane do wymagających obciążeń korporacyjnych i AI, w tym wnioskowania AI i buforowania kontekstu, nowe dyski wspierają architekturę NVIDIA CMX, jednocześnie zapewniając znaczące poprawy wydajności, efektywności energetycznej i elastyczności chłodzenia w porównaniu z poprzednią generacją. Seria KIOXIA CM10 to pierwszy korporacyjny dysk SSD PCIe 6.0 firmy KIOXIA i oferuje możliwość chłodzenia cieczą z bezpośrednią zimną płytą, umożliwiając bardziej efektywne wdrażanie chłodzenia dla infrastruktury AI nowej generacji. W porównaniu z poprzednią generacją seria KIOXIA CM10 zapewnia nawet o 92 % wyższą wydajność odczytu sekwencyjnego oraz nawet o około 85 % wyższą wydajność odczytu losowego, co przyczynia się do przyspieszenia wymagających dużej ilości danych procesów wnioskowania w sztucznej inteligencji oraz aplikacji korporacyjnych, jednocześnie poprawiając ogólną wydajność systemu.







W miarę jak modele AI skalują się do bilionów parametrów, a okna kontekstowe rozszerzają się do milionów tokenów, zapotrzebowanie na wysokowydajne przechowywanie pamięci podręcznej kontekstu szybko rośnie. Architektury takie jak NVIDIA CMX rozszerzają hierarchię pamięci poza pamięć GPU, wykorzystując wysokowydajną pamięć flash, co sprawia, że dyski SSD dla przedsiębiorstw stają się coraz ważniejszym elementem infrastruktury AI. Seria KIOXIA CM10 została zaprojektowana tak, aby sprostać tym zmieniającym się wymaganiom, oferując wydajność, pojemność i wytrzymałość niezbędne do dużych wdrożeń AI.



Najważniejsze cechy serii CM10 firmy KIOXIA to m.in.:

- PCIe 6.0, NVMe 2.1 oraz Open Compute Project (OCP) Data Center NVMe SSD Specification 2.7(2) zgodne, w tym wsparcie dla NVMe Flexible Data Placement (FDP).

- Dostępne na E3. S, E1. S oraz formaty 2.5-calowe z możliwością chłodzenia cieczą na zimnej płycie w E3. S i E1. 9.5 mm S-formy. (wszystkie formy wspierają tradycyjne środowiska chłodzone powietrzem).

- Pojemności od 1.60 TB do 61.44 TB (w zależności od formatu), dostępne w wersjach o wytrzymałości zoptymalizowanej pod kątem intensywnego odczytu (1 DWPD) oraz zastosowań mieszanych (3 DWPD).

- Wykorzystuje nowoczesną pamięć flash KIOXIA BiCS FLASH generacji 10 (332 warstwy), która poprawia wydajność SSD i efektywność energetyczną.

- Opcje bezpieczeństwa obejmują SIE, SED, SED FIPS 140-3 (planowane), kryptografię postkwantową zalecaną przez CNSA 2.0 oraz wsparcie dla atestacji SPDM 1.4.



Dyski z serii KIOXIA CM10 są obecnie udostępniane w ramach programu dostarczania próbek wybranym klientom i zostaną zaprezentowane podczas targów FMS: the Future of Memory and Storage, które odbędą się w dniach 4–6 sierpnia w Santa Clara w Kalifornii.











źródło: Info Prasowe - KIOXIA