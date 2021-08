KRUX - Najnowsza kolekcja słuchawek dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KRUX Fizz RGB to słuchawki o zamkniętej konstrukcji z podświetleniem RGB, przeznaczone dla młodych adeptów gamingu. Dynamiczne przetworniki zostały dostrojone w stronę niskich tonów, odpowiadających między innymi za odbieranie kroków przeciwników i ogólnie pojętego „niebezpieczeństwa” czyhającego w wirtualnym świecie. Dookólny mikrofon na elastycznym ramieniu zapewni łączność z kompanami zarówno podczas meczu jak i pogawędki po nim. Połączenie uniwersalnego mikrofonu wraz z dobrym wyciszeniem zapewnionym przez wokółuszną konstrukcje, gwarantuje wysoką immersję wymaganą podczas intensywnych rozgrywek.







Szybkość obsługi headsetu gwarantuje „pilot” umiejscowiony na przewodzie słuchawek Fizz. Oprócz standardowej funkcji zmiany głośności i wyciszenia mikrofonu, pozwala na bardzo szybką dezaktywację podświetlenia RGB.





KRUX Popz RGB to słuchawki przeznaczone dla graczy, którzy oprócz tego hobby lubią sobie również obejrzeć jakiś materiał filmowy bądź posłuchać muzyki. Mniejsze przetworniki oraz ich ustawienia spowodowały wzrost głębi i szczegółowości sceny. Takie ustawienie zostanie szczególnie docenione przez graczy skupiających się na gatunkach innych niż FPS-y. Dookólny mikrofon zamontowany został na elastycznym i składanym ramieniu, tak aby zawsze był pod ręką, kiedy jest potrzebny. Zamknięta konstrukcja połączona z miękkimi nausznicami, które dostosowują się do ciała, skutkują ponadprzeciętnym wyciszeniem, wpływającym na komfort i jakość rozgrywki. Połączenie przy wykorzystaniu złącza standardu Combo Jack 3.5 skutkuję pełną kompatybilnością nie tylko z urządzeniami wykorzystującymi dwa porty Jack, ale również z takimi jak telefony czy notebooki, które z reguły są wyposażone w pojedynczy port.





KRUX Knockz to eleganckie słuchawki przeznaczone dla osób, które pragną połączyć pracę z hobby. Słuchawki charakteryzują się stonowanym wyglądem, nierażącym podczas spotkań online bądź spaceru. Mikrofon na elastycznym pałąku z opcją wypięcia, przyda się szczególnie osobom, preferującym fizyczne odłączenie, czy to ze względów bezpieczeństwa, czy ze względów estetycznych. Knockz zostały dostrojone tak, aby spełnić swoją rolę zarówno podczas rozgrywki online jak i podczas spotkania, czy oglądania materiału filmowego. Połączenie miękkich nausznic z zamkniętą wokółuszną konstrukcją, skutecznie tłumią odgłosy otoczenia, wpływające negatywnie na koncentracje, czy to podczas pracy, czy podczas rozgrywki. Pełna regulacja odbywa się za pomocą pilota zabudowanego na słuchawce, pozwala to na bardzo szybkie zmiany ustawień, bez konieczności szukania pilota. W zestawie znajdują się dwa przewody Jack. Krótszy – o długości 120 cm zakończony złączem Combo Jack, pasującym idealnie do urządzeń przenośnych, takich jak telefon czy konsola. Drugi przewód o długości 150 cm, pełni rolę adaptera Combo Jack na 2× 3.5 mm, co z kolei przypadnie do gustu użytkownikom starszych komputerów wyposażonych w dwa oddzielne złącza.





Przewidywana cena słuchawek KRUX:

- KRUX Fizz RGB - 79 PLN

- KRUX Popz RGB - 99 PLN

- KRUX Knockz - 119 PLN



































Źródło: Info Prasowe / KRUX