Razer Keyboard Accessory Sets

Razer ogłasza dziś wprowadzenie na rynek wachlarza akcesoriów do klawiatur, przynosząc użytkownikom pełną personalizację i dopasowywanie sprzętu za pomocą zestawów Razer Phantom Keycap Upgrade Set, PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set oraz Ergonomic Wrist Rests, zarówno dla małych jak i pełnowymiarowych klawiatur. To, co kiedyś było domeną jedynie profesjonalnych entuzjastów customizacji klawiatur teraz dzięki Razerowi jest dostępne dla wszystkich, aby łatwo stworzyć perfekcyjną klawiaturę, zarówno pod względem wyglądu jak i wrażenia.







Razer Phantom Keycap Upgrade Set charakteryzuje się unikatową estetyką 2w1 dzięki połączeniu skromnego i delikatnego designu, tak charakterystycznego dla Razera. Przezroczyste krawędzie boczne dają jaśniejsze, wyraźniejsze efekty oświetlenia RGB na każdym klawiszu a specjalna technika laserowego wykrawania na spodzie każdego z nich zapewnia maksymalną żywotność i niezniszczalność oznaczeń klawiszy. Kiedy oświetlenie Chroma RGB jest wyłączone, nakładki klawiszy zapewniają minimalistyczny wygląd. Razer Phantom Keycap Upgrade Set jest dostępny w zestawie z nakładkami na 128 klawiszy, w czerni i bieli, i jest kompatybilny z każdą klawiaturą Razer Mini, Tenkeyless i pełnowymiarową mechaniczną/optyczną ze standardowym układem klawiszy US i UK. Razer Phantom Keycaps są także dostępne w edycji BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Phantom, która również jest dostępna od dzisiaj.



Razer PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set wnosi niezawodność nakładek na klawisze Doubleshot PBT do każdej klawiatury, podczas gdy skręcony kabel USB-C do USB-A daje poczucie braku bałaganu na biurku, a pokrycie go plecionym włóknem zapewnia większą trwałość. Zestaw ulepszeń PBT Keycap + Coiled Cable jest dostępny w czterech kolorach: Razer Green, Classic Black, Mercury White oraz Quartz Pink. Działa z klawiaturami 60% Tenkeyless i pełnowymiarowymi mechanicznymi/optycznymi i zawiera 120 nakładek, kompatybilnych ze standardowym układem klawiszy US i UK.



Zupełnie nowy Ergonomic Wrist Rests przynosi komfort korzystania ze wszystkich klawiatur Mini i Tenkeyless, dzięki wnętrzu wypełnionemu pianką zapamiętująca kształt dla maksymalnego podparcia nadgarstków. Antypoślizgowe gumowe nóżki zapobiegają niechcianemu przemieszczaniu się po biurku, podczas gdy poduszeczka redukuje napięcie w nadgarstkach nawet przy najdłuższych sesjach gamingowych.



Razer Phantom Keycap Upgrade Set, PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set oraz Ergonomic Wrist Rests dają możliwość dostosowywania klawiatury do własnych potrzeb każdemu, dzięki szerokiej gamie możliwych ustawień pozwalających na modyfikacje sprzętu tak, aby idealnie spełniał wszystkie wymagania.



Razer Phantom Keycap Upgrade Set, PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set oraz Ergonomic Wrist Rests są dostępne od 11 sierpnia 2021 w cenach:

Razer Phantom Keycap Upgrade Set - 34.99 USD / 39.99 €uro

PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set - 49.99 USD / 59.99 €uro

Ergonomic Wrist Rest - 9.99 USD / 24.99 €uro





































Źródło: Info Prasowe / Razer