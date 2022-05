KRUX - zasilacze Generator 80 PLUS Gold

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KRUX Generator to rodzina zasilaczy (650 W, 750 W, 850 W) ATX stworzona z myślą o graczach. Charakteryzują się niebywale wysoką sprawnością, popartą certyfikatem 80 PLUS®Gold z dodatkowym kompletem zabezpieczeń. We wnętrzach znajdują się kondensatory wyprodukowane w Japonii. Najmocniejszym punktem zasilaczy jest pojedyncza linia 12 V, będącą w stanie dostarczyć aż do 98% mocy do kluczowych podzespołów. Takie połączenie jest idealnie dla wymagających użytkowników, korzystających z potężnego procesora w tandemie z najwydajniejszymi kartami graficznymi.







Mocna linia dostarczająca moc do CPU i GPU

W zasilaczach KRUX Generator nacisk został położony na maksymalnie potężną pojedynczą linię +12 V. To właśnie z tej linii czerpią moc najważniejsze podzespoły w komputerze gracza, czyli procesor i karta graficzna. Pojedyncza linia, w odróżnieniu od kilku, charakteryzuje się odpornością na nagłe wzrosty poboru mocy, w przypadku których, zasilacz wyposażony w dwie lub więcej linii, zostałby wyłączony z powodu przeciążenia.



Ponad certyfikatem 80 PLUS Gold

Znakomita sprawność zasilaczy KRUX z serii Generator została potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Gold. Podczas badań certyfikacyjnych, zmierzone parametry przewyższyły te wymagane do otrzymania certyfikatu. Powyższe certyfikowane testy są dowodem na długowieczna pracę bez usterek, nawet przy bardzo wysokim stałym obciążeniu.



Przemyślany projekt o niewielkim rozmiarze

Jedną z cech zasilacza KRUX Generator, która rzuca się od razu w oczy jest jego niewielki rozmiar. Długość obudowy to zaledwie 14 cm. Pozwala to na łatwiejsze manewrowanie jednostką w mniejszych oraz ciaśniejszych obudowach. Za chłodzenie wnętrza odpowiada 12 cm wentylator z trwałym łożyskiem FDB produkcji japońskiej. Poza wysoką wydajnością, charakteryzuje się on cichą pracą. Niwelowanie zbędnego hałasu oraz zwiększenie przewiewności, jest również realizowane dzięki zastosowaniu zmyślnej perforacji obudowy o strukturze plastra miodu. Niskie temperatury we wnętrzu Generatora mają pozytywny wpływ na długą i bezawaryjną pracę, co potwierdza długa 5 letnia gwarancja.



Przetwornica Full Bridge DC-DC z kompletem zabezpieczeń

W zasilaczach komputerowym KRUX Generator znajdują się komplety zabezpieczeń, przekładających się bezpośrednio na bezobsługową pracę oraz długowieczność. Zasilacze zostały wyposażone w następujące zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP. Za regulację napięć oraz mocy odpowiada przetwornica DC-DC wykonana w technologii Pełnego Mostka (tzw. Full Bridge) z dodatkowymi technologiami poprawiającymi stabilność w całym zakresie napięć oraz mocach dostępnych w zasilaczu.



W pełni modularne płaskie przewody

Zasilacze KRUX Generator zostały wyposażone w pełni modularną wiązkę przewodów. Oznacza to, że przewody niepotrzebne w danej chwili zostają w pudełku i nie muszą być „ukrywane” w obudowie. Możliwość odpięcia każdego z przewodów pozwala również na zdecydowanie wygodniejsze ich przeprowadzenie. Mogą zostać poprowadzone tak, aby nie wystawały w nieplanowanych miejscach i nie wpływały negatywnie na przepływ powietrza. Każdy przewód, znajdujący się w zestawie jest płaski (kable są umieszczone obok siebie w szeregu), wpływa to znakomicie, na możliwości aranżacji wnętrza w ciasnych konstrukcjach, gdzie nie przewidziano zbyt wiele miejsca na szerokie wiązki przewodów.



Dane techniczne KRUX Generator:

• Kod produktu: KRX0117 | KRX0118 | KRX0119

• EAN: 5903018664248 | 5903018664255 | 5903018664262

• Rodzaj zasilacza: Komputerowy ATX [Modularny]

• Wersja standardu ATX: 2.4

• Typ okablowania: Modularny

• Format: ATX

• Moc znamionowa [W]: 650 | 750 | 850

• Certyfikat sprawności: 80PLUS GOLD

• Kondensatory: Japońskie

• Zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP

• Wymiary zasilacza [mm]: 86×150×140 (wys., szer., głęb.)

• Natężenie maks. dla 12 V [A]: 54 | 62 | 70,5

• Natężenie maks. dla 5 V [A]: 20 | 20 | 20

• Natężenie maks. dla 3.3 V [A]: 20 | 20 | 20

• Obciążenie maks. dla 12 V [W]: 648 | 744 | 846

• Obciążenie maks. dla 3.3 V i 5 V [W]: 110

• Rozmiar wentylatora [mm]: 120

• Sposób regulacji napięć: DC-DC Z APFC + LLC + SR

• Gwarancja [miesiące]: 60

• Waga Netto [kg]: 1.340 | 1.410 | 1.455

• Waga Brutto [kg]: 2.400 | 2.600 | 2.700

• Wymiary Opakowania [mm]: 228×303×126



Złącza zasilające znajdujące się w zestawie:

• Złącze główne 24 [szt]: 1 | 1 | 1

• Złącza CPU 4/8PIN [szt]: 1 | 2 | 2

• Złącza PCIE 6/8PIN [szt]: 2 | 3 | 3

• Złącza SATA [szt]: 7 | 11 | 11

• Złącza MOLEX [szt]: 1 | 1 | 1



Zestaw zawiera:

• Zasilacz KRUX Generator 650 W | 750 W | 850 W

• Zestaw modularnego okablowania

• Kabel zasilający 230 V EU (IEC 320 C13)

• Śrubki montażowe

• Instrukcję obsługi



































Źródło: Info Prasowe / KRUX