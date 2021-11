KRUX Astera - lekka mysz do grania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KRUX Astera to lekka i poręczna, maksymalnie odchudzona mysz z perforowanym grzbietem. Na jej pokładzie znajdują się diody RGB generujące zaprogramowane efekty, które można wybrać i dostosować w oprogramowaniu. Precyzyjny sensor optyczny oraz przełączniki o znakomitej wytrzymałości na poziomie minimum 20 milionów wciśnięć – to rdzeń, który doceni każdy gracz pragnący długo używać swojego sprzętu. Aby obniżyć wagę myszki Astera, zdecydowaliśmy się wykorzystać dziurawy korpus, czyli tak zwany plaster miodu. Oprócz uzyskania ciekawego wyglądu, udało nam się zejść z masą do bardzo niskiego poziomu.







Ślizgacze, zostały wykonane z wysokiej jakości teflonu. Materiał jest nie tylko bardzo odporny na zużycie, ale zapewnia również bardzo dobry „poślizg” przez co Astera niemalże unosi się nad powierzchnią. Oczywiście, im lepsza podkładka, tym lepszy efekt końcowy. Korpus KRUX Astera został przyozdobiony diodami RGB oraz naszym logotypem w kształcie „X”. Na około dolnej części myszki, ukryliśmy światełka, które tańczą w rytm zaprogramowanych świetlnych układów. Podświetlenie oczywiście można dostosować w oprogramowaniu. Wszystko zależnie od właściciela gryzonia.



• Precyzyjny sensor optyczny

Rękę wprost do wirtualnego świata prowadzi sensor Sunplus 6662. Zainstalowany wewnątrz myszki Astera czujnik optyczny, pozwala dostosować DPI, aż do poziomu 12000 oraz zmienić szybkość próbkowania do 1000 na sekundę. Sensor może pochwalić się czymś, co trudno opisać liczbami, czyli precyzją.



• Przełączniki Huano Cream Blue

Pod głównymi przyciskami w myszce Astrea kryją się popularne niebiesko-kremowe przełączniki marki Huano, o deklarowanej minimalnej żywotności na poziomie 20 milionów kliknięć. Przyjemne wyraziste kliknięcie oraz sprężysty sygnał dochodzący wprost do palca użytkownika, jest tym co pozwoli Ci w pełni odczuć moment przesłania sygnału wprost do gry.



• Dwa tryby do szybkiej podmiany

Soft który można pobrać z naszej strony pozwala na konfigurację myszki Astera zgodnie z upodobaniami. Makra, przypisywanie innych funkcji do przycisków, wybór RGB, dostosowanie DPI oraz wiele więcej. Ponadto, soft pozwala na błyskawiczne przełączenie się pomiędzy dwoma trybami, które są w pełni konfigurowalne przez użytkownika. Jeden klik i oblicze zmienione.



• Pełna kompatybilność – w zgodzie ze wszystkimi graczami

Nasza myszka KRUX Astrea, jest kompatybilna z szerokim przekrojem sprzętu dla graczy, od komputerów poprzez konsole, na smartfonach kończąc. Tak długo jak urządzenie jest wyposażone w port USB i wspiera plug & play, symbioza zostanie zachowana.



Sugerowana cena, to 79 PLN.





• Dane techniczne KRUX Astera:

• Kod produktu: KRX0096

• Rodzaj sensora: optyczny

• Sensor: Sunplus 6662

• Czułość sensora [DPI]: do 12000

◦ Preprogramowane poziomy: 800/1600/2400/4800/6400/12000

• Wymiary myszki [mm]: 129×66×38

• Kolor myszy: Czarny

• Przyciski: Mechaniczne

◦ Przyciski główne: Huano 20 Mln

• Ilość przycisków programowalnych: do 7

• Maksymalne próbkowanie [Hz]: 1000

◦ Poziomy próbkowania: 125/250/500/1000

• Waga [g]: 74 ±3

• Rodzaj podświetlenia: RGB

• Długość kabla [m]: 1.8

• Oplot kabla: „Paracord”

• Kompatybilność z systemami: Win/Mac/Linux/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X

• Interfejs: USB

• Oprogramowanie: Dostępne na stronie krux.tech/pliki-do-pobrania/

• Gwarancja [miesiące]: 24



































Źródło: Info Prasowe / KRUX