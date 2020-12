KRUX Fuze gaming mouse

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Myszka uniwersalna która sprawdzi się zarówno w gamingu jak i podczas pracy biurowej. Fuze została wyposażona w łącznie 8 przycisków. Płynność oraz dokładność ruchu zapewnia markowy sensor PMW 3519. Całości dopełnia w pełni sterowalne podświetlenie RGB. DPI zmienne w zakresie od 400 do 3200 pozwoli pogodzić rundkę w LoL-a oraz precyzyjne prace w Wordzie. Odświeżanie na poziomie 1000 Hz nie pozostanie w tyle i nie stworzy żadnych zaległości które później trzeba będzie nadrabiać ciężką pracą. Obudowa myszki KRUX Fuze została wyposażona w pięć dodatkowych programowalnych przycisków. Po co uczyć się i zapamiętywać jakieś trudne skróty, skoro można skorzystać z jednego przycisku i zapomnieć o tym problemie.







Podświetlenie które generuje KRUX Fuze jest bardzo ważne. Szczególnie kiedy jest ciemno, bądź kiedy trzeba pochwalić się taką funkcją. W przypadku naszej myszy to nie problem, w zależności od potrzeby, jesteś w stanie ustawić jednostajne spokojne i delikatne światło, lub coś zupełnie odwrotnego, migającą dyskotekę. Wszystko zależy od Twojego gustu.



Przewidywana cena KRUX Fuze: 49 PLN





Dane techniczne myszki KRUX Fuze:

Kod producenta: KRX0062

Rodzaj sensora: Optyczny

Sensor: Pixart PMW 3519

Czułość [DPI]: 400/800/1200/1600/2400/3200

Liczba przycisków: 8

Próbkowanie [Hz]: 125/250/500/1000

Waga [g]: 90 (±1)

Interfejs: USB

Podświetlenie: RGB

Długość kabla [m]: 1.8

Gwarancja: 24 miesiące



































Źródło: Info Prasowe / KRUX