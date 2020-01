KRUX Glow strażnik twojego biurka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Obudowa KRUX Glow zawsze dzielnie stoi na straży twojego stanowiska. Gdy Cię nie ma, bacznie obserwuje pozostałe akcesoria. Kto to taki? Twoja obudowa, twoja duma i ozdoba twojego majątku elektronicznego. Rewia kolorów. Dzięki zastosowaniu dwóch pasków ARGB w KRUX Glow, w twoim pokoju wybuchnie wulkan kolorów, pojawi się tęcza bądź pałeczkę przejmie kolor czerwony. Nadal Cię to nie satysfakcjonuje? I bardzo dobrze! Mamy więcej, możesz wybierać spośród 18 trybów, w których zaszyto 7 różnych kolorów, całość została zaprogramowane specjalnie dla fanów pięknych i żywych barw.







Nie chcesz, aby twój pokój świecił jak choinka? Spokojna głowa! Jasność podświetlenia może ustawić za pomocą jednego przycisku. Od ciemności, takich jak panujące podczas zwiedzania piramid, aż po oślepiające barwy, niczym po wybuchu flash banga pod twoimi stopami na bananie. To, a nawet więcej, oferuje Ci KRUX Glow, a konkretnie kontroler ARGB, z którym możesz zawsze porozumieć się za pomocą prztyczków na przednim panelu.



Pewnie masz już plan czym chcesz wypełnić swoją budę KRUX Glow. Sprawdźmy więc czy twój wymarzony config będzie pasował do Ledy jak idealnie dobrana rękawiczka. Zaczynając od mobasa: zmieścisz tam formaty Micro ATX, Mini-ITX oraz ATX (do 272 mm). Płynnie przechodzimy do cepa, na którego możesz zamontować wieżę (ewentualnie dwie, jeżeli jesteś fanem Tolkiena), czyli chłodzenie procesora sięgające aż 165 mm. Jeżeli jesteś fanem płynów, a powietrze służy ci tylko do oddychania, to ucieszysz się z możliwości montażu zintegrowanego chłodzenia cieczą (AIO).



Chłodnice: 120 i 240 mm – wszystko to zmieścisz tutaj bez problemu. Jednak nie tylko procesorem komputer żyje. Karta graficzna również jest niezbędna, oczywiście będziesz jej używać w celach badawczych i edukacyjnych. Do Ledy zmieścisz konstrukcje godne Cyberpunka, liczba slotów oraz rodzaj chłodzenia są bez znaczenia, tutaj zaparkuje wszystko do 375 mm długości. Oprócz tego, przydałoby się również dorzucić trochę RAMu. Koniecznie wybierz taki, który będzie nie tylko przepastny, pieruńsko szybki i niezawodny, ale też będzie dobrze się komponował z resztą pieca.



KRUX Glow pomieści dwa dyski 3.5” o bardzo dużych pojemnościach, nawet po 20 TB! Koniecznie daj nam znać ile czasu będziesz potrzebował na ich zapełnienie po brzegi. Jeśli natomiast miejsce talerzy jest dla ciebie w kuchni a nie w twoim superkomputerze, to pamiętaj, że w Glow przygotowaliśmy aż 3 miejsca na półprzewodnikowe nośniki SSD 2.5”.



Na co jednak zda się ta cała zawartość, jeżeli cały porządek zburzyć może kurz? Pomyśleliśmy również o tym. Nieważne czy kurz zaatakuje z góry, z dołu czy z przodu, nasze filtry dzielnie odeprą inwazję na twoją cenną elektronikę. Gdyby jednak wydały ci się pełne, warto je poluzować na zagrożonych odcinkach i przeczyścić. To również nie będzie problemem w KRUX Glow, np. górny filtr trzyma się na magnesach. Ten pod elektrownią pieca jest na wysuwanej niczym jak w piekarni tacy.





Główne cechy obudowy KRUX Glow:

- Dwa panele ze szkła hartowanego, bo wstyd byłoby schować takie fajne komponenty za nudną blachą.

- Kompleksowy pakiet ochrony przed kocim futrem, psią sierścią, jadem skorpiona, kurzem somsiada. Łatwy do odpicowania.

- Generator tęczy w pakiecie: sterowalne ARGB na froncie.

- Dwa prztyczki na froncie które pozwolą Ci okiełznać ARGB.

- Pomieści wydajną kartę graficzną godną nowego DOOM-a długą na maksymalnie 375 mm.

- Twój CPU będzie mógł być mrożony przez nawet dwie wieże o wysokości 165 mm.

- Dwie zatoki na kontenerowce 3.5” HDD o pojemnościach nawet 20 TB każdy.

- 3 miejsca na Super-Szybkie-Dyski SSD 2.5”.

- USB 3.0 oraz 2 × USB 2.0 z przodu wraz z audio bezpośrednio pod ręką na górze obudowy.

- Dwa wentylatory o średnicy większej niż przekrój typowej butelki 2 l.



- Kod produktu: KRX0008

- Wymiary obudowy: 445 × 210 × 390 mm (Wys.×Szer.×Gł.).

- Wymiary opakowania: 505 × 280 × 515 mm (Wys.×Szer.×Gł.).

- Waga netto: 6.50 kg.

- Waga brutto: 7.60 kg.

- Standard: mITX/mATX/ATX.





































