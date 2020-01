Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowego dysku startowego SSD M.2 NVMe o nazwie DC1000B. Nowe urządzenie idealnie sprawdzi się w serwerach wyposażonych w jedno lub dwa gniazda M.2 NVMe na potrzeby uruchamiania systemu i pozwoli przeznaczyć wnęki napędów 2.5’’ z przodu na dodatkową pamięć masową na dane. Model DC1000B w formacie M.2 2280 ma wbudowaną ochronę przed utratą zasilania i cechuje się wytrzymałością DWPD na poziomie 0.5, więc zapewnia dłuższą eksploatację. Dysk Kingston DC1000B charakteryzuje się znakomitą wydajnością, w tym szybkością sięgającą 3.2 GB/s i obsługą nawet 205 000 IOPS. Zaprojektowano go z myślą o zadaniach uruchomieniowych oraz pamięci podręcznej i rejestrowaniu.







DC1000B to wydajny dysk SSD M.2 (2280) NVMe wyposażony w najnowszy interfejs PCIe Gen 3.0 x 4 i technologię 3D TLC NAND. Ten ekonomiczny dysk startowy daje centrom przetwarzania danych pewność, że kupują dysk SSD przeznaczony do użytku w serwerach. Idealnie sprawdza się jako wewnętrzny dysk startowy w serwerach stelażowych o dużej mocy obliczeniowej, a także w zaprojektowanych specjalnie systemach, w których potrzebny jest wydajny dysk SSD M.2 z wbudowaną ochroną przed utratą zasilania (PLP). Przy projektowaniu modelu DC1000B położono nacisk na stałą wydajność klasy korporacyjnej i minimalne opóźnienia, czyli aspekty, które nie charakteryzują zwykle dysków SSD dla użytkowników indywidualnych.



Dysk DC1000B jest dostępny w wersjach o pojemności 240 GB i 480 GB oraz objęty ograniczoną 5-letnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym.





Data Center 1000B dysk SSD klasy korporacyjnej - Cechy i Specyfikacje

• Wydajność dysku M.2 (2280) NVMe: znakomita szybkość sięgająca 3.2 GB/s i 205 tys. operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS).

• Zoptymalizowany serwerowy dysk startowy: udoskonalony pod kątem obciążeń uruchomieniowych oraz pamięci podręcznej i rejestrowania.

• Zintegrowana ochrona przed utratą zasilania (PLP): mniejsze prawdopodobieństwo utraty lub uszkodzenia danych z powodu awarii zasilania.

• Maksymalne wykorzystanie wnęk napędów: możliwość przeniesienia dysków startowych do wnętrza serwera pozwala przeznaczyć przednie wnęki napędów na dodatkową pamięć masową na dane.

• Obudowa: M.2, 22 mm x 80 mm (2280)

• Interfejs: PCIe NVMe Gen 3 x 4

• Pojemności: 240 GB, 480 GB

• Pamięć NAND: 3D TLC

• Dysk samoszyfrujący (SED): szyfrowanie AES z kluczem 256-bitowym

• Odczyt/zapis sekwencyjny:

- 240 GB — 2200/290 MB/s

- 480 GB — 3200/565 MB/s

• Odczyt/zapis plików 4K w stanie ustalonym:

- 240 GB — 111 000/12 000 IOPS

- 480 GB — 205 000/20 000 IOPS

• Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW):

- 240 GB — 248 TBW

- 480 GB — 475 TBW

• Opóźnienie odczytu (średnio): 161 µs

• Opóźnienie zapisu (średnio): 75 µs

• Ochrona przed utratą zasilania (Power Caps): tak

• Narzędzia SMART klasy korporacyjnej: monitorowanie niezawodności, statystyki użycia, pozostały czas eksploatacji SSD, równoważenie zużycia, temperatura

• Wytrzymałość:

- 240 GB — (0.5 DWPD/5 lat)

- 480 GB — (0.5 DWPD/5 lat)

• Zużycie energii:

- 240 GB: tryb bezczynności: 1.82 W; średnio przy odczycie: 1.71 W; średnio przy zapisie: 3.16 W;

maksymalnie przy odczycie: 1.81 W; maksymalnie przy zapisie: 3.56 W

- 480 GB: tryb bezczynności: 1.90 W; średnio przy odczycie: 1,74 W; średnio przy zapisie: 4.88 W;

maksymalnie przy odczycie: 1.81 W; maksymalnie przy zapisie: 5.47 W

• Temperatura podczas przechowywania: -40°C ~ 85°C

• Temperatura podczas pracy: 0°C ~ 70°C

• Wymiary: 80 mm x 22 mm x 3.8 mm

• Waga:

- 240 GB — 8 g

- 480 GB — 9 g

• Wibracje podczas pracy: 2-17 G (wartość szczytowa) (7–800 Hz)

• Wibracje w stanie spoczynku: 20 G (wartość szczytowa) (10–2000 Hz)

• Średni czas pracy bez awarii (MTBF): 2 mln godzin

• Gwarancja/wsparcie techniczne: ograniczona 5-letnia gwarancja z bezpłatnym wsparciem technicznym















Źródło: Info Prasowe / Kingston