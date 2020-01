Philips 243B9 - do biura i nie tylko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips wprowadza na rynek model 243B9. Urządzenie wyposażono w 24-calową matrycę IPS o rozdzielczości 920 x 1080 pikseli – na której bazuje Philips 243B9 – zapewnia szerokie kąty widzenia i częstotliwość odświeżania 75 Hz. Ponadto monitor został wyposażony w szereg funkcji poprawiających wygodę pracy. Wbudowany port USB typu C sprawia, że monitor Philips 243B9 może pełnić funkcję stacji dokującej dla laptopa. Za pomocą jednego portu podłączymy zarówno obraz, jak i zasilanie. Dodatkowe porty USB w monitorze mogą zostać wykorzystane do podłączenia myszy i klawiatury.







O dobre samopoczucie użytkownika dbają funkcje Flicker-free, która redukuje męczące wzrok migotanie ekranu oraz LowBlue Mode ograniczająca emisję niebieskiego światła. Podstawka z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia ekranu, zapewnia komfort i dbałość o właściwą ergonomię podczas długiej pracy biurowej.



W trosce o środowisko monitor Philips 243B9 spełnia ekologiczne standardy, takie jak EnergyStar 7.0 czy TCO Edge. Wbudowany w urządzenie sensor, automatycznie wykrywa nieobecność użytkownika, zmniejszając wtedy jasność podświetlenia. Dzięki funkcji Zero Power Switch, można całkowicie wyłączyć pobór mocy przez monitor, bez wyciągania kabla zasilającego z gniazda, redukująctym samym ślad węglowy.



Monitor Philips 243B9 pojawi się w sprzedaży w tym miesiącu. Jego cena sugerowana to 939 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Philips