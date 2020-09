Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeżeli szukałeś dużego brata Treka, który zawsze go obroni, a przy tym nieźle wygląda, to w tym momencie możesz przestać szukać. Wzór przedniego panelu w Trek MAX, bazuje na krzywiznach, wyróżnia go to niczym kryształ. Dlaczego jak kryształ, a nie diament zapytacie. To bardzo proste, mesh który znajduje się na froncie został wykonany tak, aby wyglądał on jak skupisko bardzo wielu kryształów. Łącząc się w całość, tworzą przewiewny front, który jednak posiada spoko wygląd oraz jest w stanie zatrzymać różnego rodzaju ciała obce przed dotarciem do wnętrza.







Przepływ powietrza w KRUX Trek MAX wspiera jedno śmigło o średnicy 12 cm które zamontowaliśmy na tyle obudowy. Gdyby ktoś jednak pragnął zamontować coś jeszcze, nie ma problemu. Do naszej budy wjedzie jeszcze 7 dodatkowych wentylatorów, czyli w sumie 8.



Pewnie masz już plan czym chcesz wypełnić swoją nową budę KRUX Trek MAX. Sprawdźmy więc czy twój wymarzony config będzie pasował do Treka MAX jak idealnie dobrana rękawiczka. Zaczynając od mobasa: zmieścisz tam formaty Micro ATX, Mini-ITX oraz ATX.



Przechodząc do cepa, na którego możesz zamontować wieżę (ewentualnie dwie, jeżeli jesteś fanem Tolkiena), czyli chłodzenie procesora sięgające aż 159 mm. Jeżeli jesteś fanem płynów, a powietrze służy Ci tylko do oddychania, to ucieszysz się z możliwości montażu zintegrowanego chłodzenia cieczą (AIO). Chłodnice: 120 mm oraz 240 mm. Należy jednak zwrócić uwagę na pamięć RAM, jeżeli chcesz zamontować 240 na topie, kości nie mogą być wyższe niż 32 mm.



Karta graficzna również jest niezbędna, oczywiście będziesz jej używać w celach badawczych i edukacyjnych. Do Treka MAX zmieścisz nawet karty z serii RTX godne MSFS 2020, liczba slotów oraz rodzaj chłodzenia są bez znaczenia, tutaj zaparkuje wszystko do 290 mm długości. Oprócz tego, przydałoby się również dorzucić trochę RAMu. Koniecznie wybierz taki, który będzie nie tylko przepastny, pieruńsko szybki i niezawodny, ale też będzie dobrze się komponował z resztą pieca.



Aby bezpiecznie i bez większych problemów użytkować przebudzoną obudowę KRUX Trek, zamontowaliśmy do niej łącznie trzy filtry. Frontowy mesh, składający się z kształtów przypominających piękne kryształy. Górny, chroniący przed opadem kurzu z innych wyżej położonych miejsc oraz dolny, specjalnie dla zasilacza, tak aby nie musiał oddychać zabrudzonym powietrzem. Gdy będą wymagały zluzowania i przeczyszczenia, nie będzie to problemem. Lekki i przyjemny montaż ułatwia tą niezwykle ważną czynność.



Równie ważny element, stanowi miejsce na dane. Programy? Gry? A jeżeli planujesz robić własną kopię internetu, to dobrze trafiłeś, bo KRUX Trek MAX pomieści dwa dyski 3,5” o bardzo dużych pojemnościach, nawet po 20 TB! Koniecznie daj nam znać ile czasu będziesz potrzebował na ich zapełnienie po brzegi. Jeśli natomiast miejsce talerzy jest dla ciebie w kuchni a nie w twoim superkomputerze, to pamiętaj, że w Treku MAX przygotowaliśmy również cztery miejsca na półprzewodnikowe nośniki SSD 2,5”, jeżeli zrezygnujesz z talerzy, jeżeli nie no to deser z SSD może składać się tylko z dwóch nośników.



Na front KRUX Trek MAX wystawiliśmy same najniezbędniejsze funkcje. Coś do włączenia, coś do przeładowania systemu w razie zacięcia oraz komplet najbardziej potrzebnych złączy. Jeżeli korzystasz jeszcze Jacka, albo przerzuciłeś się już na sprzęt korzystający tylko z USB, znajdziesz tutaj jeden i drugi typ złącz.



Przewidywana cena KRUX Trek MAX - 129 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / KRUX