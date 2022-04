Kaspersky Lab żegna się z Polską

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska spółka Kaspersky Lab poinformowała w social media o zakończeniu współpracy z rosyjskim producentem antywirusów. Decyzja jest podyktowana działaniami wojennymi zainicjowanymi przez Rosję na Ukrainie. Zarząd polskiej spółki zgodnie z wpisem na swoim profilu deklaruje, że nie będzie się zaopatrywać w produkty Kaspersky Lab. Jednakże zamierza wywiązać się z zobowiązań wobec istniejących klientów, m.in. nadal będzie dostępny polskojęzyczny dział pomocy technicznej. Co bardziej wnikliwi obserwatorzy zauważyli, iż z Internetu zniknęły już polskojęzyczne wersje serwisu z domeną kaspersky.pl oraz sklepu internetowego z oprogramowaniem rosyjskiego producenta.







Wkrótce po wybuchu wojny na Ukrainie w Internecie pojawiły się głosy wzywające do bojkotu produktów Kaspersky Lab. Natomiast dużo większe reperkusje wywołały komunikaty wydane przez instytucje w kilku krajach Unii Europejskiej. Na początku marca Polskie Towarzystwo Informatyczne zaapelowało do obywateli, przedsiębiorstw i jednostek publicznych o zaprzestanie kupowania i wykorzystywania programów komputerowych oraz innych produktów pochodzących z Rosji.

Z kolei Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych (BSI) zalecił Niemcom, aby nie używali oprogramowania Kaspersky Lab, ponieważ jego producent może być zaangażowany, dobrowolnie lub siłą w możliwe cyberataki komputerowe.

Również francuska agencja cyberbezpieczeństwa ANSSI odradza korzystanie z oprogramowania antywirusowego Kaspersky Lab.



Co ciekawe, na łamach Computer Bild ukazał się artykuł, w którym autorzy rekomendują alternatywne rozwiązania dla rosyjskiego antywirusa. Na krótkiej liście znalazły się takie marki jak Bitdefender, Norton, Avast i G Data. Zdaniem niemieckich dziennikarzy najlepszą opcją jest wybór pakietu Bitdefender, który w testach przeprowadzonych przez Computer Bild wyróżnił się bardzo dobrą ochroną antywirusową i licznymi funkcjami dodatkowymi.



Mateusz Bergolc z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, przyznaje, że otrzymuje wiele zgłoszeń od zaskoczonych resellerów wcześniej związanych z Kaspersky Lab, którzy potwierdzają, iż sprzedaż rosyjskiego antywirusa w Polsce nie będzie kontynuowana. Bitdefender zachęca do współpracy polskich partnerów, oferując specjalne warunki.













