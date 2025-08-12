Katowice zostaje gospodarzem ESL Pro League

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ESL FACEIT Group (EFG) ogłasza, że finały 24. sezonu ESL Pro League (EPL) po raz pierwszy odbędą się w katowickim Spodku. W dniach 9–11 października 2026 roku jedna z najbardziej prestiżowych aren esportowych na świecie ponownie stanie się miejscem decydującej rywalizacji najlepszych drużyn Counter-Strike 2 (CS2). Po raz pierwszy od lat, faza Play-off ESL Pro League odbędzie się na żywo w arenie, z udziałem publiczności i to w miejscu wyjątkowym, gdzie przez lata, na oczach tysięcy fanów, pisała się historia światowego Counter-Strike’a. Spodek, znany z niezapomnianych chwil esportowych, przyjmie osiem najlepszych zespołów 24. sezonu EPL, które zawalczą o tytuł mistrzów, część z puli nagród wynoszącej 1 000 000 dolarów oraz legendarny puchar. Całość 24. sezonu EPL potrwa od 24 września do 11 października 2026 roku.







EFG oraz miasto Katowice deklarują wspólne porozumienie i chęć kontynuowania współpracy, rozpoczynając od organizacji 24. Sezonu ESL Pro League w katowickim Spodku.



“Katowice od lat są symbolem światowego esportu, a Spodek – jego świątynią. Powrót ESL Pro League do formatu z udziałem publiczności i wybór właśnie naszego miasta na gospodarza finałów to dowód zaufania i efekt wieloletniej współpracy z ESL FACEIT Group. Katowice po raz kolejny potwierdzają swoją pozycję, a historia Counter-Strike’a znów będzie pisać się właśnie tutaj – z udziałem najlepszych graczy i tysięcy kibiców z całego świata”, mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.



“Od ponad dekady ESL Pro League pozostaje jednym z filarów profesjonalnych rozgrywek Counter-Strike, a powrót do formatu z publicznością to dla nas niezwykle ważny krok,” powiedział Marc Winther, Director Game Ecosystems Counter-Strike w ESL FACEIT Group. “Katowice to miejsce szczególne dla całej esportowej społeczności – to tu narodziły się legendy, w Spodku byliśmy świadkami najważniejszych momentów w historii esportu. Jesteśmy podekscytowani, że to właśnie tutaj fani będą mogli doświadczyć finałów EPL na żywo”.



Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży biletów oraz szczegóły harmonogramu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Aby być na bieżąco, obserwuj profile ESL CS w serwisach X, Instagram oraz Facebook.











źródło: Info Prasowe - ESL FACEIT Group