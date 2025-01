Kieszonkowe radio SHARP DR-P520 OSAKA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp ogłasza premierę nowej linii radioodbiorników Osaka wraz z wprowadzeniem na rynek modelu Sharp DR-P520. Wraz z premierą tej nowej serii Sharp wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę jako renomowany producent urządzeń radiowych. Radio kieszonkowe DR-P520 oferuje liczne nowoczesne funkcje, takie jak BestTune i SlideShow, łączność Bluetooth oraz pojemną pamięć stacji – wszystko to w kompaktowej i przenośnej formie. Sharp DR-P520 to pierwsza rzecz, którą spakujesz na następną wycieczkę lub biwak. Dzięki niezwykle kompaktowej konstrukcji, radio zajmuje bardzo mało miejsca i łatwo mieści się w kieszeni.







Funkcja blokady klawiszy zapobiega przypadkowemu naciśnięciu przycisków w trakcie ruchu. Praktyczny pasek do noszenia oraz składana antena sprawiają, że to oszczędzające miejsce radio cyfrowe można mieć zawsze przy sobie. Możesz słuchać muzyki przez wbudowany głośnik podczas pikniku lub skorzystać z wyjścia słuchawkowego 3.5 mm, aby słuchać transmisji podczas meczu. Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 12 godzin odtwarzania.



FM, DAB czy DAB+? Dlaczego nie mieć wszystkiego!

Rock, pop, muzyka klasyczna czy najnowsze wiadomości – z radiem Sharp DR-P520 wybór programów jest praktycznie nieograniczony. Dzięki innowacyjnej technologii BestTune stacje FM, DAB i DAB+ są łączone w jedną łatwą do nawigowania listę. Radio cyfrowe automatycznie wybiera najlepszy sygnał dla optymalnej jakości odsłuchu i eliminuje duplikaty, upraszczając wybór stacji. Znalazłeś ulubioną stację? Wystarczy kilka kroków, aby zapisać ją na obszernej liście pamięci. Dostępnych jest miejsce na 40 stacji BestTune, 40 DAB i 40 FM.



Sharp DR-P520 potrafi również odbierać dodatkowe metadane obrazu SlideShow, nadawane czasem przez stacje DAB+. Mogą to być informacje pogodowe, okładki albumów, informacje o stacji/programie lub inne obrazy wybrane przez nadawcę. Wszystkie dane są wyraźnie wyświetlane na 2-calowym, kolorowym ekranie, który można dostosować dzięki praktycznej funkcji przyciemniania.



Nowoczesny wszechstronny towarzysz dla większej radości ze słuchania radia

Dzięki łączności Bluetooth 5.3 radio DR-P520 może pełnić funkcję przenośnego głośnika Bluetooth! Połącz swoje urządzenie mobilne z radiem szybko i łatwo, aby bezprzewodowo przesyłać muzykę z ulubionego serwisu. Ten kompaktowy wszechstronny sprzęt może również służyć jako budzik dzięki funkcji podwójnego alarmu. Radio cyfrowe jest zasilane wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym lub poprzez USB-C, które również służy do ładowania akumulatora.



Radio kieszonkowe Sharp DR-P520 Osaka będzie dostępne w Polsce na przełomie lutego i marca 2025 roku w sugerowanej cenie detalicznej 269 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Sharp