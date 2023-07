Kinera Imperial Loki i Kinera Orlog

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znana z pięknie wykonanych słuchawek dokanałowych marka wprowadza dwa produkty, które z pewnością zainteresują najbardziej wymagających entuzjastów przenośnego audio. Pierwszy z nich - Loki - to dokanałowe, dwunastoprzetwornikowe słuchawki o niezwykle zaawansowanej oraz przemyślanej konstrukcji. Drugi zaś - to dedykowany do słuchawek typu IEM kabel, który dzięki przemyślanej konstrukcji z użyciem pozłacanych i posrebrzanych przetworników oferuje najwyższej próby brzmienie. Flagowy model dokanałowy marki Kinera łączy zalety różnych rodzajów przetworników, które są nie tylko perfekcyjnie ze sobą zgrane, ale też obsługują te części pasma, w których pracują najlepiej.







Dlatego brzmienie Loki jest nie tylko eteryczne, oferujące mnóstwo informacji w zakresie wysokich tonów, ale też niezwykle i naturalnie zarazem nasycone na środku pasma, z doskonałymi, otwartymi wokalami. Ponadto mamy tutaj referencyjny bas o świetnej fakturze, który był wcześniej poza zasięgiem słuchawek dokanałowych. Strojenie flagowego modelu Kinery jest przy tym uniwersalne i sprawdzi się w każdej muzyce. A jednocześnie da nam zawsze ogromny wgląd w nagranie i pokaże je w całej prawdzie.



Unikalne konfiguracja przetworników niskotonowych

W modelu Loki połączono przetwornik dynamiczny o średnicy 6 mm ze specjalnym, dedykowanym modułem pracującym na zasadzie przewodnictwa kostnego. Dzięki takiemu zestawieniu bas jest nie tylko niezwykle szybki, konturowy, o pełnej barwie, ale też możemy go realnie poczuć na własnej skórze. Ponadto charakter niskich tonów potrafi się elastycznie dostosować do każdej muzyki. I świetnie sprawdzi się zarówno tam, gdzie potrzebne jest rozciągnięcie basu do częstotliwości subsonicznych, jak i też w muzyce wymagającej perfekcyjnej kontroli niskich częstotliwości.



Sześć przetworników armaturowych Knowles

Newralgiczny środek pasma postanowiono przy tym powierzyć przetwornikom armaturowym renomowanej firmy Knowles. Specjalnie zmodyfikowano je do wymogów modelu Loki tak, aby uzyskać perfekcyjną integrację zarówno z sekcją basową, jak i wysokotonową. Cztery przetworniki armaturowe obsługują środek pasma, natomiast dwa z nich wyższą średnicę i niższy zakres wysokich tonów. Zapewnia to niezwykłą otwartość środka pasma, i jednocześnie znakomitą spójność i naturalność brzmienia.



Najwyższej próby wysokie tony dzięki technologii elektrostatycznej

Za bezkonkurencyjne odtworzenie góry pasma odpowiadają aż cztery przetworniki elektrostatyczne marki Sonion w każdej słuchawce. Taka konfiguracja oferuje maksymalne rozciągnięcie pasma w zakresie wysokich tonów, znakomite oddanie impulsów i czyste oddanie każdego, nawet najdrobniejszego detalu w muzyce. Wysokie tony są też perfekcyjnie zintegrowane z resztą pasma i świetnie budują atmosferę każdego nagrania. Warto zaznaczyć, że taki producent, jak Kinera ma spore doświadczenie właśnie w aplikacji przetworników elektrostatycznych, które wcześniej stosowane były chociażby w modelu Imperial Nanna.



Kabel z miedzi UP-OCC w zestawie

Flagowe słuchawki zasługują na odpowiadający im klasą tor audio. Dlatego też do zestawu dołączony jest przewód z najwyższej próby miedzi monokrystalicznej (UP-OCC, Ohno Continiuous Cast). To kabel, który zapewni znakomite nasycenie harmonicznymi, bogactwo dźwięku przy jednoczesnym braku wyostrzeń. Zapewni też świetną dynamikę i naturalną, niewymuszoną muzykalność. Dodatkowo kabel ten ma zbalansowaną konstrukcję i jest zakończony wtykiem 4.4 mm.



Bogaty zestaw akcesoriów

Wraz ze słuchawkami i kablem w komplecie znajdziemy także aż cztery różne zestawy gumek: AZLA SednaEarfit Crystal, Final Type E, Spinfit CP145 oraz Sybio F Foam. Dodatkowo otrzymamy wykonane z prawdziwej skóry piękne oraz trwałe etui i specjalną szczoteczkę do czyszczenia słuchawek. Słuchawki dokanałowe Kinera Loki dostępne będą niebawem o odsłuchu im kupna w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 15990 PLN.





Kinera Orlog – najwyższej klasy kabel z miedzi UP-OCC

Kinera Orlog to pierwszy kabel klasy hi-end do słuchawek dokanałowych. Powstał on dzięki współpracy ze znaną marką Effect Audio, dzięki czemu jest to przemyślany i dopracowany w każdym calu produkt. A przy tym charakteryzuje się niezwykłą uniwersalnością – a to dzięki zastosowaniu unikalnego systemu konektorów EA ConX™, które umożliwiają użycie zarówno wtyczek typu 2-pin, jak i MMCX w tym samym kablu!



Przewodniki z miedzi UP-OCC i srebra z geometrią ‘Golden Ratio’

W przewodzie tym zastosowano hybrydową konstrukcję, która znakomicie wykorzystuje zalety takich materiałów, jak miedź monokrystaliczna i srebro. Przewodniki te są ułożone w specjalnej konfiguracji naśladującej złoty podział, co z kolei pomaga uzyskać niezwykle czysty i naturalny charakter brzmienia. Dzięki temu Kinera Orlog to kabel, który da nam przede wszystkim szersze okno na muzykę i prawdziwie naturalną barwę, przy otwartości na każdy, nawet najbardziej delikatny szczegół w brzmieniu.



Precyzyjne i piękne zarazem wykonanie

Wszystkie konektory oraz rozdzielacz wykonano z aluminium lotniczego, które zostało obrobione za pomocą bardzo precyzyjnych maszyn CNC. Sprawia to, że Kinera Orlog to jeden z tych kabli do słuchawek dokanałowych, które mogą wyznaczać wzorce w zakresie jakości wykonania najdrobniejszych nawet szczegółów oraz niskiej masy metalowych elementów. Przy tym zadbano o wiele istotnych w codziennych realiach kwestii. Dla przykładu zewnętrzna izolacja to niezwykle elastyczny materiał EA UltraFlexi™, który zapewni nam wiele lat bezproblemowego użytkowania. A w zestawie znajdziemy zarówno konektory 2-pin, jak i MMCX, co sprawi, że kabel jest od razu gotowy do użytku.



Kabel Kinera Orlog dostępny będzie wkrótce do przetestowania i kupna w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi odpowiednio: za wersje 4-rdzeniowa - 3849 PLN , za wersje 8-rdzeniowa - 5495 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - MIP