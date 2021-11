Kinera YH802 – słuchawki dokanałowe True Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kinera YH802 to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z technologią True Wireless, oferujące znakomite, czyste i dynamiczne brzmienie. Model ten wyposażony jest nie tylko w niezwykle skuteczną redukcję szumów otoczenia, ale posiada też aż sześć mikrofonów, dzięki czemu Kinera YH802 to także niezrównana jakość połączeń głosowych, nawet w bardzo głośnym otoczeniu. Jak wszystkie słuchawki tej marki, także i ten model jest perfekcyjne i pięknie wykonany. Słuchawki te są ręcznie wykańczane, co nadaje ich wyglądowi finezji i klasy. Najnowszy model tego renomowanego producenta wyposażony jest w nowe, specjalnie zaprojektowane dla tego modelu przetworniki dynamiczne.







Posiadają one nie tylko kompozytowe membrany PEK napędzane magnesami neodymowymi, ale i specjalne cewki, które wykonane są z miedzi o najwyższej czystości. Co więcej, drut w tych cewkach ma tylko 0.03 mm średnicy, a to z kolei zapewnia niezwykle niską masę drgającą, dając znakomitą odpowiedź na impulsy w muzyce a także czyste i transparentne brzmienie w całym paśmie audio.



Kinera YH802 to także słuchawki niezwykle praktyczne. Posiadają doskonale działającą, przetestowaną w praktyce redukcję szumów otoczenia, która została oparta na zaawansowanych technologicznie układach DSP (Digital Signal Processing), które współpracują z – sumarycznie – aż sześcioma mikrofonami pracującymi w trybie macierzy. Taka konfiguracja zapewnia nie tylko znakomitą skuteczność działania systemu redukcji szumów otoczenia, ale i oferuje inną niezwykle istotną zaletę. A zaletą tą jest niezwykła czystość rozmów telefonicznych.



W tym zakresie model YH802 z całą pewnością może wyznaczać nowe standardy w tej klasie słuchawek True Wireless. Dodatkowo układ redukcji szumów wyposażono w funkcję przezroczystości dla dźwięków otoczenia, która będzie idealnym rozwiązaniem, kiedy będziemy chcieli zachować bezpieczeństwo chociażby podczas uprawiania sportu.



Kinera YH802 to słuchawki starannie zaprojektowane tak, aby były po prostu niezwykle komfortowe w codziennym użytkowaniu. Zastosowano tutaj trwałe i miłe w dotyku materiały, dodatkowo zadbano także o ergonomiczny kształt tych słuchawek zapewniając doskonałe dopasowanie do ucha. Każda ze słuchawek waży zaledwie 6 gramów, co sprawia, że tylko znakomita jakość brzmienia modelu YH802 będzie nam o nich przypominać.



W słuchawkach zastosowano nowy i przemyślany system obsługi. W modelu YH802 wszystkimi funkcjami odtwarzania oraz rozmów możemy teraz sterować jednym palcem. Na tylnej części każdej ze słuchawek umieszczono panel dotykowy, dzięki któremu możemy włączyć i wstrzymać odtwarzanie muzyki, odebrać połączenie, czy sterować głośnością.



Kinera YH802 obsługuje Bluetooth 5.0 oferujący realny zasięg aż do 10 metrów. Ale to tylko jedna z niewielu zalet, jakie przynosi zastosowanie najnowszych układów XB6366D. Bo w tym modelu mamy także działanie w trybie IRBD, który znacząco poprawia stabilność połączenia oraz oferuje możliwość pracy w podwójnym trybie „master” – teraz każda ze słuchawek może pracować całkowicie oddzielnie. Możemy używać lewej lub prawej słuchawki w trybie mono, bądź pary, jako zestaw stereo. Jednocześnie zastosowanie najnowocześniejszej elektroniki oferuje też wsparcie nie tylko dla kodeka AAC, ale także SBC, który zapewnia znakomitą jakość brzmienia wysokiej rozdzielczości.



Warto wspomnieć też o tym, że anteny w modelu YH802 są pozłacane, co dodatkowo pozytywnie wpływa na zasięg i stabilność połączenia. Dodatkową zaletą zastosowania układów XB6366D jest niezwykle niskie opóźnienie, które w przypadku modelu YH802 wynosi zaledwie od 100 do 120 ms. A to z kolei zapewnia komfort i realizm w zastosowaniach takich, jak gry, czy oglądanie filmów.



W swoim najnowszym modelu, marka Kinera po raz kolejny potwierdza, że jej słuchawki to nie tylko piękne i świetnie brzmiące produkty, lecz też takie, które mogą nam towarzyszyć podczas aktywności fizycznej. Model ten spełnia wymogi standardu IPX4. A to oznacza, że jest odporny na działanie potu, czy też lekkiego deszczu.



Sugerowana cena słuchawek Kinera YH802 wynosi 690 PLN brutto. Słuchawki Kinera YH802 dostępne są w wybranych sklepach oraz do odsłuchu w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.































Źródło: Info Prasowe / MIP