Kingston - Moduły pamięci CUDIMM dla chipsetów Intel 800

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Technology Europe ogłosiła dziś nadchodzącą premierę modułów Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM. Są one kompatybilne z nowym chipsetem Intel z serii 800 (platforma o nazwie kodowej Arrow Lake). Chipset Intel serii 800 jest pierwszą platformą wykorzystującą sterownik zegara w modułach CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Modules). Przy prędkości 6400 MT/s DDR5, JEDEC nakazuje użycie układu Client Clock Driver (CKD) w modułach UDIMM i SODIMM. Komponent ten buforuje i wzmacnia sygnał zegara z procesora, zwiększając integralność sygnału do modułu. Aby odróżnić nowy typ pamięci od standardowych DDR5 UDIMM i SODIMM, JEDEC oznaczył je odpowiednio jako CUDIMM i CSODIMM.







Oferta pamięci CUDIMM Kingston FURY Renegade RGB, jak i pozbawionych RGB zaczyna się od prędkości 8400 MT/s. Są one dostępne jako pojedyncze moduły o pojemności 24 GB oraz zestawy dwukanałowe o pojemności 48 GB. Ponieważ moduły CUDIMM i UDIMM mają to samo 288-pinowe złącze, standardowe moduły DDR5 Kingston FURY UDIMM z profilami XMP i EXPO są również kompatybilne z płytami głównymi Intel z serii 800. Zaleca się jednak sprawdzenie kompatybilności za pomocą listy QVL (Qualified Vendor List) producenta płyty głównej lub sprawdzając Konfigurator Kingston pod kątem obsługiwanych prędkości i pojemności.



– Nasze nowe moduły CUDIMM 8400 MT/s zostały dokładnie przetestowane, zakwalifikowane przez najlepszych producentów płyt głównych i uzyskały certyfikat Intel XMP na nowych płytach głównych Intel Z890 z procesorami Intel Core Ultra Series 2 – mówi Iwona Zalewska, DRAM business manager, Kingston EMEA. – Wprowadzenie przetaktowanych modułów DDR5 CUDIMM pozwala nam dotrzeć do szerszego grona profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej wydajności i chcą wydobyć ze swoich systemów maksimum możliwości bez uszczerbku dla stabilności.



Sprzedaż modułów Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM rozpocznie się 18 listopada.











źródło: Info Prasowe - Kingston