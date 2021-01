Kingston - Stacja Workflow Station

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Kingston Digital Europe poinformowała o wprowadzeniu na rynek stacji dokującej Workflow Station i powiązanych czytników kart. Nowa stacja dokująca usprawnia proces postprodukcji materiałów cyfrowych. Urządzenie te dają użytkownikom swobodę w tworzeniu i personalizacji ustawień przesyłania plików w zależności od potrzeb, pozwalając na przesyłanie obrazu wideo, zdjęć i dźwięku z wielu źródeł jednocześnie1. Zarówno podczas kręcenia filmów wieloma kamerami 4K/8K z przenośnymi rejestratorami audio, jak i filmowania materiałów B-roll przy użyciu dronów i kamer GoPro konfigurowalna stacja dokująca Workflow Station pozwala jednocześnie podłączyć miniHub USB oraz czytniki kart SD lub microSD, które są niezbędne do szybkiego przesyłania materiałów filmowych.







Czytników z serii Workflow można też używać niezależnie, podłączając je do laptopów za pomocą dołączonego przewodu USB-C, co zapewnia użytkownikom elastyczną pracę również w trybie mobilnym. Zarówno na planie filmowym, jak i przy biurku — Kingston Is With You.



Stacje dokujące Workflow Station i czytniki z tej samej serii są objęte dwuletnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym.











Źródło: Info Prasowe / Kingston