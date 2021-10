Kingston Digital KC3000 SSD NVMe PCIe 4.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe zaprezentowała KC3000 ― dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 nowej generacji przeznaczony dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Dzięki najnowszemu kontrolerowi NVMe Gen 4x4 dysk ten ma dużo większą wydajność, a za sprawą pamięci 3D TLC NAND nadaje się idealnie dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują maksymalnej szybkości działania. Technologia czwartej generacji zapewnia imponującą szybkość odczytu/zapisu (odpowiednio 7000/7000 MB/s) oraz maksymalną pojemność 4096 GB, co ułatwia optymalizację przechowywania danych. Dzięki rozszerzonej pamięci masowej systemów użytkownicy mogą wykonywać wymagające zadania oraz osiągać lepszą wydajność podczas pracy z takimi aplikacjami, jak oprogramowanie do renderowania 3D lub tworzenia zawartości o rozdzielczości 4K+.







Dysk KC3000 jest wyposażony w pamięć 3D TLC NAND o dużej gęstości, umieszczoną w standardowej obudowie M.2 2280, co pozwala przechowywać jeszcze więcej danych i zapewnia korzyści wynikające z szybkości technologii PCIe 4.0. KC3000 łączy wydajność i trwałość. Niskoprofilowy radiator wykonany z aluminium i grafenu efektywnie chłodzi dysk podczas intensywnej pracy.



KC3000 jest obecnie dostępny w pojemnościach: 512GB, 1024GB, 2048GB and 4096GB. KC3000 jest objęty ograniczoną 5-letnią gwarancją oraz bezpłatnym wsparciem technicznym.



























Źródło: Info Prasowe / Kingston