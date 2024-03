Kingston Digital rozszerza portfolio o dyski SSD z serii i-Temp

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe prezentuje nową linię nośników SSD i-Temp do zastosowań przemysłowych. Ich wyróżnikiem jest szeroki zakres temperatur pracy i przystosowanie do długotrwałego działania w skrajnych warunkach. Nowe dyski sprawdzą się m.in. w kioskach samoobsługowych, punktach sprzedażowych, robotach, zastosowaniach wojskowych, digital signage oraz rolnych. Dyski i-Temp są przystosowane do pracy z temperaturami od -40°C do 85°C. Dzięki temu sprawdzą się w wymagających zastosowaniach oraz środowiskach bez regulacji temperatury, jak i ze ścisłą kontrolą warunków. SSD z serii i-Temp będą dostępne w pojemnościach od 128 GB do 1 TB w formatach 2,5” oraz M.2. Dzięki wykorzystaniu interfejsu SATA 6 Gbps, mogą one łatwo zastępować klasyczne dyski talerzowe, jednocześnie zapewniając zauważalnie wyższą wydajność.







Nowe nośniki oparto na modułach flash typu 3D NAND. Zastosowane w nich kontrolery oraz oprogramowanie systemowe wspiera funkcje wear-leveling oraz garbage collection, które przedłużają żywotność dysku. Ponadto zabezpieczenie termiczne w razie potrzeby spowolni pracę dysku, aby nie doszło do jego przegrzania. W skrajnych przypadkach w celu ochrony danych urządzenie się wyłączy.



Producenci systemów i ich klienci końcowi mogą czuć się pewnie dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu, w tym kontrolowanemu zestawieniu materiałów i chronionemu kodowi oprogramowania układowego. Dają one gwarancję, że dysk SSD, który kwalifikuje się na początkowym etapie projektu, jest tym samym dyskiem SSD, który będzie dostarczany przez cały czas trwania tego projektu. Dodatkowo, w razie potrzeby, zapewnione jest wsparcie w zakresie zmian produktu oraz powiadomienia o zakończeniu okresu eksploatacji, a także analizy inżynieryjne oraz awarii.











źródło: Info Prasowe - Kingston