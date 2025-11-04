Kingston FURY Renegade G5 8 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe ogłasza rozszerzenie linii dysków Kingston FURY Renegade G5 o wersję o pojemności 8192 GB. SSD powinien sprawdzić się w zastosowaniach wymagających wysokiej wydajności oraz dużej pojemności – od montażu wideo oraz renderingu 3D po gry. Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 SSD oparto na energooszczędnym kontrolerze PCIe Gen5 x4 Silicon Motion SM2508 i pamięciach 3D TLC NAND. Osiąga on prędkość odczytu do 14800 MB/s oraz 14000 MB/s zapisu i ponad 2 mln IOPS zarówno dla odczytu, jak i zapisu. Wariant 8 TB pozwala przechowywać więcej ulubionych gier i multimediów bez kompromisów w responsywności systemu.







Kingston FURY Renegade G5 dostępny jest w pojemnościach od 1024 GB do 8192 GB i obejmuje go ograniczona pięcioletnia gwarancja, bezpłatne wsparcie techniczne oraz legendarna niezawodność Kingston.



Najważniejsze dane i specyfikacja techniczna Kingston FURY Renegade G5 SSD

• Wydajność PCIe Gen5: Prędkości do 14800 / 14000 MB/s odczytu / zapisu oraz do 2200000 / 2200000 IOPS.

• Zaawansowana konstrukcja termiczna: Zaprojektowany z wykorzystaniem kontrolera Silicon Motion SM2508 w litografii 6 nm, zapewniającego optymalne zarządzanie ciepłem, energooszczędnej pamięci podręcznej DDR4 DRAM, niezależnego układu Buck IC dla stabilnej dystrybucji energii oraz 12-warstwowej płytki PCB gwarantującej wysoką jakość sygnału i integralność danych.

• Łatwa instalacja: Format M.2 2280 pasuje do większości płyt głównych. Ponadto dysk jest wstecznie kompatybilny z interfejsami PCIe Gen3 i Gen4.

































źródło: Info Prasowe - Kingston