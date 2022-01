Kingston FURY oficjalnym dostawcą pamięci dla graczy G2 Esports

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston FURY poinformował o nawiązaniu współpracy z jedną z największych na świecie marek rozrywkowych i e‑sportowych, G2 Esports, w charakterze oficjalnego dostawcy pamięci operacyjnej i masowej dla graczy. Wydajne moduły pamięci DRAM i dyski SSD Kingston FURY pozwolą w pełni uwolnić potencjał legendarnych graczy G2, wznosząc ich systemy na nowe wyżyny możliwości. Firma Kingston od zawsze dostrzegała znaczenie gier komputerowych, z dumą wspierając i regularnie sponsorując drużyny e-sportowe. Mimo że jest to dopiero początek partnerstwa Kingston FURY i G2 Esports, nie jest to pierwszy raz, kiedy firma Kingston podejmuje współpracę z założycielem tej organizacji, Carlosem „Ocelotem” Rodríguezem.







Były profesjonalny gracz zespołu SK Gaming już wcześniej korzystał z produktów z linii HyperX, dzięki czemu zdołał poznać ich możliwości. W ten sposób firma Kingston dołącza do stale rosnącego grona partnerów G2. Fani mogą spodziewać się dedykowanych i kreatywnych treści przygotowanych przez obie te marki.













Źródło: Info Prasowe / Kingston