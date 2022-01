Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS prezentuje ZenWiFi Pro ET12, wysokowydajny trzyzakresowy system sieci typu mesh Wi-Fi 6E (802.11ax) zapewniający wysoką szybkość i doskonały zasięg.

System ten, to idealnie wyważone urządzenie oferujące połączenie wydajności i pięknego wykonania. Rozwiązanie obsługuje ekosystem ASUS Wi-Fi 6E, oferując całkiem nowy poziom w zakresie możliwości sieci typu mesh. Trzyzakresowe urządzenie zostało zaprojektowane pod kątem zapewnienia maksymalnej wydajności Wi-Fi – do 11 000 Mb/s – przy użyciu następnej generacji 64-bitowego procesora Broadcom 2.0 GHz oraz chipsetu Wi-Fi Broadcom. Ponadto umożliwia użytkownikom wykorzystywanie pasma 6 GHz, jako wydajnego łącza do przesyłu wstecznego pomiędzy węzłami – przy mniejszych zakłóceniach. Router oferuje również opcję automatycznego wyboru najlepszego łącza do przesyłu wstecznego, zależnie od środowiska sieciowego.







Wydajność następnej generacji

ASUS ZenWiFi Pro ET12 jest jednym z pierwszych modeli z nowej serii ZenWiFi Pro, która została zaprojektowana pod kątem zapewnienia ekstremalnej wydajności dla najbardziej wymagających użytkowników. Ten dwuwęzłowy system typu mesh Wi-Fi 6E, jest napędzany następnej generacji procesorem 64-bitowym Broadcom 2,0 GHz oraz chipsetem Wi-Fi, dzięki czemu oferuje przepustowość większą o 18% w porównaniu do poprzedniej platformy Wi-Fi 6. 12-strumieniowa konstrukcja zapewnia szybkości rzędu do 11 000 Mb/s łącznie na wszystkich pasmach 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Spektrum 6 GHz, jest dostępne wyłącznie dla urządzeń Wi-Fi 6E i oferuje maksymalnie siedem kanałów 160 MHz. Idealnie nadaje się do wykorzystywania jako stabilne, szybkie i wyróżniające się niskim poziomem zakłóceń łącze typu backhaul lub fronthaul.



Aby wyzwolić pełen potencjał superszybkiej sieci w zakresie przewodowych połączeń routera z urządzeniami typu klient (fronthaul) oraz połączeń routera z węzłem (backhaul), ASUS ZenWiFi Pro ET12 oferuje dwa porty Ethernet 2.5 Gb/s. Porty te obsługują funkcję agregacji linków, co umożliwia bardzo wysokie szybkości przesyłu danych od routera do urządzeń wymagających dużej przepustowości – jak np. rozwiązania typu NAS.



Większy zasięg

ASUS ZenWiFi Pro ET12 oferuje również technologię ASUS RangeBoost Plus – rozwiązanie które zwiększa zasięg łączności dla wszystkich urządzeń Wi-Fi, w tym także starszych urządzeń. W połączeniu z ASUS RF oraz innymi autorskimi technologiami ASUS, RangeBoost Plus znacznie ulepsza zasięg i pokrycie sygnałem Wi-Fi – nawet o 38%. Konfiguracja z dwoma węzłami zawartymi w zestawie powinna być wystarczająca do pokrycia sygnałem około 557 m kw. powierzchni. W przypadku użytkowania w dużym domu można jeszcze bardziej zwiększyć zasięg, wykorzystując dowolny router ASUS kompatybilny z AiMesh.



Futurystyczne wzornictwo

ASUS ZenWiFi Pro ET12 wyróżnia się futurystycznym wyglądem inspirowanym architekturą, z pionowymi liniami zdobiącymi czarną obudowę. W górnej części znajduje się komora o przezroczystych ścianach, w której umieszczono osiem superwydajnych anten. Ogólny styl jest wyjątkowo nowoczesny i elegancki, stanowiąc idealną równowagą pomiędzy wysoką wydajnością, a pięknym wyglądem.



Dostępność i ceny

ASUS ZenWiFi Pro ET12 trafi do sprzedaży w Polsce na przełomie marca i kwietnia 2022 roku.

























Źródło: Info Prasowe / ASUS