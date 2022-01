XPG wprowadza na polski rynek ultrabooki Xenia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, gamingowa marka od ADATA, wprowadza do polskiej sprzedaży najnowsze modele ultrabooków z serii Xenia - 14 i 15 KC. Oba laptopy powstały we współpracy z firmą Intel, wyposażając je m.in. w procesory Intel Core i7/i5 11. generacji (Xenia 14) oraz Intel i7 11800H (Xenia 15 KC). Pierwszy z modeli to lifestylowy ultrabook XPG XENIA 14, wyposażony w procesor Intel Core i7 / i5 11. generacji, na pokładzie z zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe oraz dyskiem SSD S50 Lite, zapewniającym niesamowitą wydajność. W miejsce pamięci RAM zastosowano kości o pojemności 16 GB DDR4 z taktowaniem 3200MHZ, które można rozszerzyć aż do 64GB.







Wydajność w parze z wygodą

Co więcej, smukła obudowa ultrabooka Xenia 14 ze stopu magnezu sprawia, że jest to ultralekki laptop o wadze poniżej 970g i grubości 15mm, który można łatwo zabrać w dowolne miejsce. Urządzenie ma super wąskie ramki o szerokości 2mm, a stosunek ekranu 14" 16:10 do obudowy wynoszący 92% daje użytkownikom więcej przestrzeni roboczej, mniejszą wagę i mniejszą ilość elementów rozpraszających uwagę, umożliwiając otwieranie notebooka jedną ręką. Możliwe jest połączenie portów I/O, w tym wiele USB typu C z Thunderbolt 4 dla wygodnego ładowania i szybkiego transferu danych.



Poznaj XPG XENIA 15 KC - przenośną, gamingową bestię

Kolejnym modelem, który XPG wprowadza na polski rynek, jest XENIA 15 KC.. Ponownie jak w przypadku Xenia 14, ultrabook został zaprojektowany wspólnie z firmą Intel. Wyposażono go w najnowszy procesor Intel i7 11800H, potężną kartę graficzną NVIDIA RTX 3070 oraz szereg funkcji, które usprawnią nie tylko sesję gamingową, ale także produktywność w ciągu dnia. Laptop w swoim wnętrzu kryje dysk SSD XPG GAMMIX S70. Obsługując PCIe Gen4x4 i NVMe 1.4, oferuje on trwałe szczytowe prędkości odczytu/zapisu do 7000/6000 MB na sekundę. Dodatkowe dostępne złącze M.2 PCIe Gen 3 może być wykorzystane do łatwego zwiększenia pojemności pamięci masowej, a para pamięci 16GB DDR4 o taktowaniu 3200 MHz zapewni wyjątkową wydajność, niezawodność i trwałość. Łączna pojemność 32GB jest w stanie sprostać najbardziej intensywnym zadaniom, co więcej - istnieje możliwość rozszerzenia jej do 64GB.



Jakość w środku i na zewnątrz

XPG XENIA 15 KC wykorzystuje interfejs termiczny z ciekłym metalem, który, w połączeniu z nieszablonowym designem, zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia i przedłuża jej trwałość. Moduł, aby zapobiec wysychaniu i przeciekom do płytki drukowanej w wyniku reakcji metalu, jest niklowany i zabezpieczony uszczelką. Wykonany z najwyższej jakości stopu magnezu, waży niespełna 2kg, ma 20.5mm grubości i jest niezwykle solidny i wytrzymały. Przestronny, 15.6-calowy panel IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 i częstotliwości odświeżania 165 Hz zapewnia to, co najlepsze z obu światów, zapewniając satysfakcjonującą równowagę między szybką akcją a bogatym, szczegółowym obrazem. Jego ramka ma zaledwie 4.9mm i zapewnia stosunek ekranu do obudowy na poziomie 85%.



Najnowsza XENIA wyposażona jest w przestronną mechaniczną klawiaturę optyczną, która zapewnia komfort pisania i jest idealna do gier. Dzięki ultra niskim opóźnieniom 0,2 ms, cichej pracy klawiszy oraz wbudowanym jasnym i bogatym diodom LED RGB, pisanie i granie staje się jeszcze przyjemniejsze.



Mobilność w połączeniu z wygodą

Thunderbolt 4 zapewnia transfer danych do 40Gbps i obsługę protokołu USB 4, a do tego dochodzi kilka szybkich portów. Dzięki dużej baterii o pojemności 94Whr można doświadczyć aż do 7 godzin czasu pracy na baterii, a nowy, mniejszy i lżejszy zasilacz sieciowy 230W ułatwia noszenie go ze sobą podczas dłuższych sesji.



Ceny i dostępność

Oba modele są już dostępne w najlepszych sklepach komputerowych w Polsce. Ultrabook Xenia 15 KC będzie można kupić w cenie 11 999 PLN. Z kolei model Xenia 14 w wariancie procesora i5 - 5499 PLN, i7 - 5999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / xp