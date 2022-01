Nokia Core Networks wybiera procesory AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Nokia właśnie ogłosiła, że wybrała 3 generacji procesory AMD EPYC dla swoich serwerów napędzających chmurę Nokia Cloud. Wybór ten potwierdza przydatność platformy AMD EPYC w sektorze telekomunikacyjnym i 5G z uwagi na dużą liczbę rdzeni i niskie zużycie energii, które pozwalają łatwiej spełnić cele efektywnościowe w branży. Nokia celuje w aż 40-procentowe obniżenie zużycia energii serwerów, które będą realizowały zadania Nokia Core. Dostawcy usług komunikacyjnych (CSP) będą mogli kupić maszyny z procesorami AMD EPYC bezpośrednio od firmy Nokia jak i innych dostawców, gdy wejdą do sprzedaży w pierwszej połowie 2022 roku.







Rozwój usług 5G przyspiesza, więc branża potrzebuje coraz więcej wydajnych rozwiązań, a przy tym coraz więcej instytucji zwraca uwagę na efektywność. Dzięki wprowadzeniu serwerów z procesorami AMD EPYC do oferty Nokia klienci z sektora CSP mogą skorzystać na rozwiązaniach oferujących zupełnie nowy poziom wydajności i efektywności w sieciach 5G, co pomaga im zarówno w zrównoważonym rozwoju, jak i poprawia skalowalność infrastruktury.













Źródło: Info Prasowe / AMD