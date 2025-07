Kingston IronKey D500S z szyfrowaniem FIPS 140-3 poziomu trzeciego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe ogłasza, że jej wielokrotnie nagradzana, szyfrowana sprzętowo pamięć flash USB Kingston IronKey D500S otrzymała certyfikat NIST FIPS 140-3 Level 3. Zaprojektowany i zmontowany w Kalifornii IronKey D500S jest pierwszym i jedynym na świecie pendrive’em, który jednocześnie może pochwalić się certyfikatem FIPS 140-3 Level 3, zgodnością z wytycznymi TAA oraz zaufanym łańcuchem dostaw. Celem podczas projektowania IronKey D500S w 2020 roku, było stworzenie najlepszego w swojej klasie nośnika szyfrowanego sprzętowo z 256-bitowym kodowaniem XTS-AES i najnowszym standardem bezpieczeństwa NIST, FIPS 140-3 Level 3. Dodatkowo dążono do tego, by wszystkie kluczowe komponenty i procesy montażowe urządzenia spełniały wymagania zgodności z CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification) oraz nawet wykraczały ponad wymogi TAA, która weryfikuje tylko prawnie zadeklarowany kraj pochodzenia (COO).







Kluczowe komponenty pendrive’a obejmują:

• Mikroprocesor bezpieczeństwa zarządzający wszystkimi procesami szyfrowania i uwierzytelniania

• Cyfrowo podpisane oprogramowanie układowe dla mikroprocesora bezpieczeństwa

• Oprogramowanie nośnika, które wspiera uwierzytelnianie za pomocą wielu haseł i zmianę ustawień

• Moduły NAND Flash

• Montaż płytki drukowanej (PCB) ze wszystkimi kluczowymi komponentami

• Obudowanie zespołu PCB i wstrzyknięcie żywicy epoksydowej do wytrzymałej obudowy w celu zapewnienia zgodności ze standardem FIPS 140-3 poziomu 3 ochrony przed manipulacją



Wszystkie kluczowe komponenty dysków zostały pozyskane bezpośrednio przez firmę Kingston od zaufanych dostawców spełniających wymogi TAA i zmagazynowane w zabezpieczonym centrum produkcyjnym firmy Kingston w Kalifornii w USA. Dzięki temu montaż nośników odbywa się w ściśle kontrolowanych procesach. D500S mają dopasowane wewnętrzne i zewnętrzne numery seryjne, co ułatwia śledzenie zasobów i zarządzanie.



– Zrobiliśmy więcej niż konkurenci w branży ochrony danych USB, aby zapewnić, że IronKey D500S jest bezkonkurencyjnym, najlepszym w swojej klasie nośnikiem z certyfikatem FIPS 140-3 Level 3 do zabezpieczania danych w stanie spoczynku i spełniania rygorystycznych norm rządowych i wojskowych na całym świecie – mówi Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager i Sales Manager DACH, Bliski Wschód i Afryka, Grecja i Izrael w Kingston EMEA. – Dzięki zaufanemu łańcuchowi dostaw wspierającemu zgodność z CMMC i TAA, a także projektowaniu i montażowi w siedzibie Kingston w USA, D500S wyróżnia się jako najbardziej zaawansowany pod względem bezpieczeństwa nośnik USB na rynku, zapewniając niezrównaną pewność klientom, którzy wymagają najwyższego poziomu ochrony danych.



Podwójna partycja i inne zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

D500S ma również opcję podwójnej partycji na szyfrowanym sprzętowo dysku USB z wieloma hasłami. Była to pierwsza implementacja tego rozwiązania w branży. Pozwala ona administratorowi na utworzenie dwóch bezpiecznych partycji o niestandardowym rozmiarze – dla administratora i użytkownika. Istnieje też możliwość utworzenia ukrytej przestrzeni dyskowej, która może służyć do dostarczania plików do partycji użytkownika w razie potrzeby. W przypadku korzystania z niezaufanych systemów lub udostępniania nośnika, ukryta przestrzeń zapewnia bezpieczeństwo danych i pozostaje niewidoczna, dopóki nie zostanie uzyskany do niej dostęp za pomocą odpowiedniego uwierzytelnienia.



Inne zaawansowane funkcje obejmują możliwość ustawienia przez administratora globalnego trybu tylko do odczytu do momentu zresetowania, a także wprowadzenia hasła do kryptograficznego kasowania danych, które niszczy dane i resetuje dysk, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi w sytuacjach zagrożenia. D500S cechuje się również wytrzymałą cynkową obudową, która spełnia wojskowe specyfikacje testów wstrząsów, wibracji i upadków z klasą odporności na kurz i wodę na poziomie IP672.



IronKey D500S wyposażono w pełni konfigurowalne funkcje, dające możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb organizacji. Użytkownicy mają do wyboru warianty o pojemności do 512 GB3 oraz mogą skorzystać z 5-letniej gwarancję i bezpłatnego wsparcia technicznego.

































źródło: Info Prasowe - Kingston