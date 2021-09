Kingston TDMax - Data Traveller dla wygody

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe poinformowała o uruchomieniu dostaw pamięci flash DataTraveler Max — wydajnych produktów z interfejsem USB typu C, które wykorzystują najnowszy standard USB 3.2 gen. 2. DataTraveler Max (DT Max) zapewnia rekordowe prędkości odczytu (do 1000 Mb/s) i zapisu (do 900 Mb/s), co czyni go jednym z najszybszych nośników pamięci USB na rynku i pierwszym produktem tego rodzaju. DT Max został zaprojektowany z myślą o mobilności i wygodzie użytkowania. Wyjątkowa wzmocniona obudowa chroni złącze, gdy nie jest ono używane, oraz umożliwia jego łatwe aktywowanie jednym ruchem.







Urządzenie pozwala na niezwykle sprawne przenoszenie i przechowywanie dużych plików, takich jak zdjęcia w rozdzielczości HD, filmy 4K/8K, muzyka i wiele więcej — z rekordowymi prędkościami zapisu i odczytu oraz maksymalną pojemnością 1 TB. Dodatkowa pętla na kółko do kluczy i wskaźnik stanu LED sprawiają, że produkt doskonale sprawdzi się w rękach użytkowników, którzy potrzebują pamięci masowej w podróży.



Pamięć flash USB DataTraveler Max jest dostępna w wersjach o pojemności od 256 GB do 1 TB. Produkt jest objęty pięcioletnią ograniczoną gwarancją z bezpłatnym wsparciem technicznym.

























Źródło: Info Prasowe / Kingston