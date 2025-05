Klawiatura HATOR Gravity TKL, już dostępna w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HATOR właśnie ogłosiła zdobycie prestiżowej nagrody European Hardware Awards 2025. Model klawiatury mechanicznej Gravity TKL został uznany za najlepszy produkt w kategorii Best Value Peripheral, co potwierdzono podczas oficjalnej gali wręczenia nagród na targach Computex w Tajpej. European Hardware Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń branży technologicznej w Europie. Nagrody przyznawane są przez redaktorów największych portali technologicznych zrzeszonych w European Hardware Association. Tegoroczny sukces HATOR-a to efekt konsekwentnego rozwoju i koncentracji na produktach łączących wysoką jakość wykonania z atrakcyjną ceną.







Kompaktowy format, solidna konstrukcja i realna wartość

HATOR Gravity TKL to klawiatura mechaniczna typu TKL, zaprojektowana z myślą o graczach oczekujących wysokiej funkcjonalności w kompaktowej formie. W konstrukcji zastosowano przełączniki HATOR Aurum Orange rev. 2.0, system hot-swap, pełne podświetlenie RGB z konfigurowalnymi strefami oraz wsparcie dla firmware QMK/VIA. Całość dopełnia aluminiowa płyta wierzchnia, wielowarstwowy system wygłuszenia oraz odłączany przewód USB-C. Według jury EHA, Gravity TKL wyróżnia się trwałością, jakością komponentów i świetnym stosunkiem ceny do możliwości. To sprzęt kierowany zarówno do entuzjastów e-sportu, jak i graczy oczekujących niezawodności na co dzień.



Cena i dostępność

HATOR Gravity TKL jest już dostępna w sprzedaży w Polsce, zarówno w wersji czarnej, jak i białej w cenie około 290 PLN. Klawiaturę można znaleźć w wybranych sieciach detalicznych oraz popularnych sklepach internetowych. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.



Specyfikacja techniczna HATOR Gravity TKL

- Typ połączenia: USB

- Polling rate: 1000 Hz

- Napięcie zasilania: 5V

- Natężenie prądu: 220 mA

- Podświetlenie: RGB z możliwością indywidualnego dostosowania każdego klawisza

- Typ przełączników: HATOR Aurum Orange Linear rev.2.0

- Żywotność przełączników: 70 milionów kliknięć

- Siła nacisku: 45 ±10% gf

- Skok wstępny: 1.9 ± 0.4 mm

- Skok całkowity: 4 ± 0.4 mm

- Materiał keycapów: double shot ABS

- Profil keycapów: OMA

- Kompatybilność: Windows 10/11, Android, Linux, macOS, PS4/5, Xbox

































źródło: Info Prasowe - HATOR