Klawiatura membranowa KRUX Solar RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Solar został wyposażony w zalety typowego mechanika, a jednocześnie pozbawiony bolączek typowego przedstawiciela gatunku MECHaników, które to utrudniają nocne eliminowanie przeciwników, tudzież spokojne klepanie mobków na respie. W KRUX Solar RGB nie odchodzimy od naszej filozofii wsadzania wszędzie gdzie się da efektu RGB. W przypadku tej klawy, zdecydowaliśmy się na zorzę, która razem w całości tworzy tęczowe podświetlenie cieszące oko każdego, który ubóstwia zdecydowane i wyraźne światełka wypływające z wnętrza każdego swojego sprzętu gamingowego. A jak nie lubisz kolorków, ale doczytałeś do tego momentu, mamy dla Ciebie dobrą nowinę. Podświetlenie można zgasić w prosty sposób, wyrwanie kabla od podświetlenia nie będzie wymagane.







Nie ma co ukrywać, czasem niestety jakiś energetyczek ewentualnie izotonik potrafi skapnąć na powierzchnię klawiatury. KRUX Solar jest jednak odporna na powierzchowne zalania oraz coś bardziej grubego, jak ostry sosik z kebaba. Co nie zmienia faktu, że nie jest 100% odporna na podlewanie różnego rodzaju napojami. Radzimy nie czyścić jej w zmywarce bądź pralce :v. Kąpiel w romantycznej atmosferze również odpada.



Zwiększona odporność, została uzyskana poprzez zastosowanie specjalnie dopancerzonych miejsc na wszczepienie keycapów. Są wysokie niczym wieża Babel, przy czym są nawet lepsze, ponieważ każdy z nich jest ukończony! Od góry są przykryte ogromnymi korkami, niczym sarkofag nad elektrownią w Czarnobylu. Sprawia to, że wlanie do środka wody jest bardzo utrudnione, przy czym nie niemożliwe. Nie musicie tego sprawdzać, my już to zrobiliśmy w Waszym imieniu!



KRUX Solar została wyposażona w Membranę. Co to znaczy dla Ciebie, jako potencjalnego użytkownika? Cichsze działanie, takiej ciszy nie uzyskasz na przeciętnym mechaniku! Piekielnie szybką reakcję na twój dobry dotyk pro gracza. Zwiększoną odporność na różnego rodzaju przygody które mogą przydarzyć się przy kompie, konsoli czy gdzie tam masz zamiar używać naszej klawy.



Przewidywana cena KRUX Solar RGB: 49 PLN.





Dane techniczne klawiatury membranowej KRUX Solar RGB:

• Kod produktu: KRX0022

• Kod EAN: 5903018661612

• Typ klawiatury: Pełnowymiarowa

• Wymiary klawiatury [mm]: 452x135x37

• Wymiary opakowania [mm]: 467x168x40

• Kolor klawiatury: czarny

• Waga [g]: 650

• Długość kabla [m]: 1.5

• Interfejs: USB

• Rodzaj podświetlenia: LED z efektem RGB

• Tryb gracza (blokada klawisza Windows): Tak































Źródło: Info Prasowe / KRUX